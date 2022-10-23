Facebook грозится блокировать новости в Канаде из-за нового закона

Заблокировать обмен новостным контентом на своей платформе в Канаде пригрозила администрация соцсети Facebook из-за опасений по поводу законодательства, которое заставит цифровые платформы платить издателям новостей, сообщает 22 октября Австралийская телерадиовещательная корпорация ( Заблокировать обмен новостным контентом на своей платформе в Канаде пригрозила администрация соцсети Facebook из-за опасений по поводу законодательства, которое заставит цифровые платформы платить издателям новостей, сообщает 22 октября Австралийская телерадиовещательная корпорация ( ABC ).

Заблокировать обмен новостным контентом на своей платформе в Канаде пригрозила администрация соцсети Facebook из-за опасений по поводу законодательства, которое заставит цифровые платформы платить издателям новостей, сообщает 22 октября Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

Закон об онлайн-новостях, принятый в апреле, устанавливает правила, которые заставляют такие платформы, как компания Марка Цукерберга Meta и Google Alphabet, заключать коммерческие сделки и платить издателям новостей за их контент.

Этот шаг похож на законы, принятые в 2021 году в Австралии, в соответствии с которыми Facebook на восемь дней удалил весь сторонний контент из австралийских аккаунтов, а Google пригрозил закрыть свою поисковую систему до заключения сделки.

Канадское законодательство находится на рассмотрении парламентского комитета, которому американская компания социальных сетей заявила, что ее не пригласили поделиться своими опасениями.

«Мы считаем, что Закон об онлайн-новостях искажает отношения между платформами и издателями новостей, и мы призываем правительство пересмотреть свой подход», — заявил глава отдела медиа-партнерств компании в Канаде Марк Динсдейл.

«Перед лицом неблагоприятного законодательства, основанного на ложных предположениях, которые бросают вызов логике работы Facebook, мы считаем важным быть прозрачными в отношении возможности того, что мы можем быть вынуждены пересмотреть разрешение обмена новостным контентом в Канаде», — добавил Динсдейл.

Министр наследия Канады Пабло Родригес, который представил законопроект, заявил в заявлении в пятницу, что правительство продолжает вести «конструктивные переговоры» с американской компанией.

«Всё, о чем мы просим технологических гигантов, таких как Facebook, — это заключать честные сделки с новостными изданиями, когда они получают прибыль от их работы», — подчеркнул он.

Законодательство предполагает, что цифровые платформы, имеющие «дисбаланс в переговорах» с новостными компаниями, измеряемый такими показателями, как глобальный доход фирмы, должны заключать честные сделки, которые затем будут оцениваться регулирующим органом.

Динсдейл прокомментировал, что новостной контент не привлекает пользователей соцсети и не приносит значительного дохода компании.