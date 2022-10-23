Премудрости русского языка: кто такие полиглоты

Полиглоты – это люди, владеющие одновременно несколькими языками. Человеку, которому изучение языков дается плохо, хочется найти объяснение этому феномену. Что способствует успеху в лингвистике, и как объяснить, что одни люди добиваются огромных успехов в этом направлении, а другие на протяжении долгих лет пытаются «подружиться» с горемычным английским?

Полиглоты – это люди, владеющие одновременно несколькими языками. Человеку, которому изучение языков дается плохо, хочется найти объяснение этому феномену. Что способствует успеху в лингвистике, и как объяснить, что одни люди добиваются огромных успехов в этом направлении, а другие на протяжении долгих лет пытаются «подружиться» с горемычным английским? Существует мнение, что полиглоты не затрачивают никаких усилий для того, чтобы свободно говорить на иностранном языке. Их мозг легко загружает необходимые знания, они моментально накапливают огромный словарный запас, языкового барьера для них не существует. На самом деле, полиглоты – это просто усидчивые и дисциплинированные люди, обладающие в плане изучения языков большим желанием и упорством. Получается, что полиглотом может стать каждый. Для этого не нужно обладать никакими экстраординарными способностями. Только терпение, трудолюбие и вера!

Многие объясняют гений полиглотов исключительными свойствами их памяти. Считается, что они могут запомнить большой объем информации, выстраивают в голове схемы предложений, вследствие чего язык дается им легко. Правда в том, что именно занятия языками способствуют совершенствованию памяти, а не природные и генетические данные. Еще один миф о сверхспособностях полиглотов говорит нам о том, что язык надо учить чуть ли не с пеленок. Языковые центры они посещают с сам ого раннего детства. Дети легче воспринимают информацию, впитывают ее в себя, как губка, поэтому с возрастом иностранный язык становится для них вторым родным. Скорее всего, свою предрасположенность к изучению языков полиглоты осознали, будучи взрослыми. Возрастные учащиеся имеют определенные козыри в изучении языков, так как могут использовать накопленные знания и опыт. Как правило, детей учить иностранные языки приводят родители. Взрослые же приходят по своему желанию, зову своего сердца.

По мнению многих людей, полиглоты – это лентяи, которые не хотят работать или заниматься другими делами. И языки они учат для того, чтобы убить время. Действительно, больших успехов на этом поприще достигают те, кто сосредоточен только на языках. Однако чтобы хорошо знать иностранный язык, достаточно уделять ему хотя бы один час в день. Поэтому даже если у вас имеется другая основная работа, стать полиглотом для вас – реальность. Еще одно мнение сводится к тому, что хорошо знать иностранный язык возможно, только если много путешествуешь. Необходимо общаться с носителями языка, окунаться в их культуру и быт с головой, создавать идеальные условия для лучшего восприятия. Получается, что для того, чтобы знать иностранные языки, необходимо по несколько раз в год ездить за границу.

Полиглоты действительно стараются контактировать с иностранцами как можно больше. Для этого вовсе не обязательно жить круглый год за границей. Современные средства связи и коммуникации обеспечивают возможность общения с человеком из любой точки мира, не вставая с дивана. Существует еще одно распространенное убеждение о том, что все полиглоты – состоятельные люди. Дескать, огромные средства им расширение возможностей и снятие преград и ограничений. Мы уже поняли, что для изучения языков главное – не деньги, а желание и работоспособность. Скорее всего, слова «богач» и «полиглот» – это все-таки не синонимы. Среди полиглотов много людей, которые большую часть времени проводят на работе. Но они используют все удобные случаи и аккумулируют все ресурсы на то, чтобы получить новые знания.

Изучать иностранные языки в настоящее время просто: наличие невероятного количества всевозможных курсов и специализированных интернет-сайтов открывают новые дороги к освоению языковых вершин. Стремление изучать иностранные языки живёт во многих людях по самым разным причинам. Для кого-то это способ сменить место жительства или продвинуться по работе, а для кого-то – интерес всей их жизни. Тех, кому удаётся овладеть более, чем 1 иностранным языком в добавок к родному, называют полиглотами. История знала достаточно полиглотов, чьи знания просто поражают воображение большинства людей, однако иногда бывает, что полиглот также является выдающимся человек в какой-то другой сфере.

Клеопатра безусловно является первым известной женщиной-полиглотом. Древнегреческий писатель, философ и обещественный деятель Плутарх писал, что её голос легко настраивался “на любой лад – на любое наречие, так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами – эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, мидийцами, парфянами… Говорят, что она изучила и многие иные языки, тогда как цари, правившие до нее, не знали даже египетского”. Такие знания безусловно помогли женщине стать эффективным лидером. Стоит также упомянуть, что все эти языки она успела изучить очень рано, так как умерла в возрасте 39 лет.

Никола Тесла. Этот великий учёный открыл переменный ток, флюоресцентный свет, и также беспроводную передачу энергии. Однако, далеко не каждый знает, что учёный знал 9 языков: сербский, хорватский, чешский, английски, французский, немецкий, венгерский, итальянский и латинский. В изучении иностранных языков учёному помогла особенность его психики, которая заключалась в том, что он легко запоминал слова и целые выражения как образы: у него был синдром навязчивых состояний. Получилось так, что недуг помог ему в таком нелёгком деле как изучение иностранных языков.

Писатель, автор знаменитого “Улиса”, Джеймс Джойс, который входит в список “100 лучших книг всех времён”, составленного оп версии Норвежского книжного клуба на основе опроса 100 писателей по всему миру. Был гиперполиглотом, овладев 17 языками, в том числе арабским, санскритом, греческим и итальянским. Для того, чтобы побороть свой страх грома и молнии, придумал слово из 100 букв, которое произносил в тревожный момент. Оно состояло из совокупности слов со значением “молния” на разных языках. Великому писателю это помогало.

По утверждению современников русского писателя, Лев Толстой свободно использовал английский, немецкий, турецкий, французский;, татарский, на среднем уровне владел: латынью, украинским, церковнославянским, греческим, болгарским, также мог переводить с: чешского, сербского, польского, итальянского. Помимо этого, он изучал голландский и древнееврейский. Как же ему удалось столько языков? У Толстого была огромная библиотека, которая веками собиралась в его семье. Чтение – как раз и было основной целью для писателя при изучении языков. И конечно же книги помогали ему в этом. С самых первых занятий он понемногу старался читать подлинники на изучаемом языке. Также, писатель получал большое удовольствие от такой учёбы. Его жена Софья Толстая писала в письме про своего мужа: “С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь Платона, то «Одиссею» и «Илиаду», которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным. Успехи его по греческому языку, как кажется во всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими”.

Включим в наш список также самую высокооплачиваемую актрису современности, а также умницу и красавицу Натали Портман. Впечатляет не только то, что женщина успела с отличием закончить Гарвард, построить карьеру, но и то, что она может говорить на иврите (её родной язык), английском, французском, немецком, японском и испанском. Среди знаменитостей современности она является одним из лидеров. Надеюсь, вас вдохновили истории людей, которые успели выучить ни один язык, а также успели сделать многое в других сферах.

Удачи Вам в изучении иностранных языков!