Неизвестная Канада: Кордильеры Северной Америки

Наиболее протяженной по длине считается гряда Скалистых гор, высота 4339 м (гора Элберт). Самой высокой вершиной на североамериканском участке Кордильер считается гора Мак-Кинли – 6193 метра. Ширина Кордильер достигает на территории Америки 1600 метров.

Наиболее протяженной по длине считается гряда Скалистых гор, высота 4339 м (гора Элберт). Самой высокой вершиной на североамериканском участке Кордильер считается гора Мак-Кинли – 6193 метра. Ширина Кордильер достигает на территории Америки 1600 метров. В Кордильерах Северной Америки выделяют три продольных пояса: восточный, внутренний, западный. Восточный пояс, или пояс Скалистых гор, состоит из цепи высоких массивных хребтов, большей частью служащих водоразделом между бассейном Тихого океана и бассейнами Мексиканского залива и Северного Ледовитого океана. На востоке пояс прерывается предгорным плато (Арктическое, Великие равнины). На западе он местами ограничен глубокими разломами («Ров Скалистых гор») или долинами крупных рек (Рио-Гранде). Местами постепенно переходит в горные массивы и плоскогорья. На Аляске к поясу Скалистых гор относится хребет Брукса, в северо-западной Канаде – хребет Ричардсон и горы Макензи, ограниченные с севера и юга сквозными долинами рек Пил и Лиард.

Внутренний пояс Кордильер, состоящий из плато и нагорий, располагается между восточным поясом и поясом тихоокеанских хребтов на западе. Во внутренней Аляске к нему относятся очень широкие тектонические впадины, занятые поймами рек, и чередующиеся с холмообразными массивами высотой до 1500-1700 м (горы Килбак, Кускоквим, Рей). Сюда входят горные массивы и хребты, по высоте не уступающие хребтам Скалистых гор (горы Кассиар-Оминека, 2590 м). В пределах собственно США – высокогорные массивы в штате Айдахо (высота до 3857 м).

Западный пояс состоит из пояса тихоокеанских хребтов, пояса межгорных озер и пояса береговых цепей. Пояс тихоокеанских хребтов, охватывающий внутреннюю область Кордильер, состоит из высокогорных образований. В него входит Аляскинский хребет с вершиной Мак-Кинли (6193 м), цепь вулканических Алеутских островов, Алеутский хребет (вулкан Илиамна, 3075 м), высокогорный узел массива Святого Ильи, Береговой хребет, образующий на всём своём протяжении морской залив со скалистыми берегами. В США в этот пояс входят Каскадные горы вулканов (вулкан Рейнир, 4392 м), хребты: Сьерра-Невада (гора Уитни, 4418 м), горы полуострова Калифорния (высота до 3078 м), Поперечная Вулканическая Сьерра с вулканами Орисаба (5700 м), Попокатепетль (5452 м), Невадо-де-Колима (4265 м).

Морские заливы и проливы (залив Кука, проливы Шелихова, Джорджия, залив Себастьян-Вискаино) чередуются с низменностями и плато (низменность Суситны, плато реки Коппер, Уилламеттская долина, Большая Калифорнийская долина). Береговые цепи состоят из низких и средневысотных образований (Береговые хребты США, Сьерра-Вискаино на полуострове Калифорния) и гористых прибрежных островов (острова Кадьяк, Королевы Шарлотты, Ванкувер, архипелаг Александра). Наибольшей высоты этот пояс достигает на юге Аляски, в горах Чугач (Маркес-Бейкер, 4016 м).

Так как Кордильеры Северной Америки занимают вытянутое на 7000 км пространство, климат в разных поясах отличается. Например, в северной части, где проходят арктическая (Хребет Брукса), и субарктическая (часть Аляски) зоны, наблюдается оледенение на вершинах 2250 метров. Снеговая граница проходит на высоте 300-450 метров.

Зоны, находящиеся в непосредственной близости к Тихому океану, отличаются мягким климатом, в большей степени, океаническим (на широте Сан-Франциско – средиземноморский), во внутренних районах – континентальным. На плато Юкон средняя зимняя температура колеблется в пределах -30°С, летняя – до 15°С. В Большом бассейне зимой бывают морозы до -17°С, а летом температуры нередко превышают 40°С (абсолютный максимум 57°С). Влажность в различных районах Кордильер зависит от удаленности от береговой линии. Так, на западе наблюдается повышенная влажность и, соответственно, большее количество осадков. По направлению от западной части к восточной, в центральной части – меньше осадков. К востоку тропический климат усиливает влажность. Поэтому среднегодовое количество осадков колеблется от 3000-4000 мм на юге Аляски, на побережье Британской Колумбии – до 2500 мм, на внутреннем плато США она снижается до 400-200 мм.

В Кордильерах много озер горно-ледникового и вулканического происхождения. К ним относятся Большое Соленое озеро, Тахо. В Кордильерах Северной Америки берут начало реки Миссури, Юкон, Колорадо, Колумбия. В силу того, что восточный пояс гор представляет собой естественный водораздел, то большинство осадков, выпадающих в пределах этой гряды, стекает на запад, в Тихий океан. Севернее 45-50° северной широты на Тихоокеанском побережье реки пополняются за счет таяния снегов и весеннего половодья. Южная часть озер и рек существует за счет осадков в виде дождя и снега. Наиболее активно пополнение происходит за счет таяния снегов с зимним максимумом на Тихоокеанском побережье и весенне-летним – во внутренних районах. Кордильеры южной зоны не имеют стока в океан и пополняются за счет кратковременных водотоков, заканчивающихся в бессточных солёных озёрах (крупнейшее из них – Большое Солёное озеро). В северной части Кордильер находятся пресноводные озёра ледниково-тектонического и запрудного происхождения (Атлин, Кутеней, Оканаган и др.).

Горные рельефы рек, имеющие зоны водопадов, используются для выработки электроэнергии. Самые полноводные источники воды применяют в сельскохозяйственных целях, в частности для орошения полей. Часть естественных створов на реке Колумбия используются для сооружения ГЭС (Гранд-Кули, Те-Далс и др.). В связи с тем, что Кордильеры пересекают субарктический, умеренный, субтропический и тропический пояса, они делятся на 4 основных природных района: Северо-западный, Канадские Кордильеры, Кордильеры США и Мексиканские Кордильеры.

Кордильеры США выделяются большой шириной – 1600 км, поэтому отличаются широким спектром климатических условий, ландшафта и фауны. Высокие лесистые хребты, покрытые снежниками и ледниками, непосредственно соседствуют здесь с обширными бессточными пустынными плато. Климат субтропический, на побережье средиземноморский, во внутренних частях засушливый. На склонах высоких хребтов (Передовой хребет, Сьерра-Невада) развиты пояса горных сосновых лесов (американская ель, лиственница), хвойных субальпийских редколесий и альпийских лугов. В низких Береговых хребтах произрастают горно-сосновые леса, секвойные рощи и вечнозелёные жестколистные кустарники.

На западе Кордильер до 19 века произрастало множество лесов, но в 19 и особенно в 20 вв. леса сильно вырубались и горели, и площадь под ними значительно сократилась (особенно пострадали ситхинская ель, дугласия, сохранившиеся в малом количестве на побережье Тихого океана). Низкие зоны внутреннего плато заняты полынными и кустарниковыми полупустынями и пустынями, низкие хребты – сосновыми и сосново-можжевеловыми редколесьями.

В местах проживания людей крупные животные или уничтожены, или находятся на грани уничтожения. Бизоны, редко встречающаяся антилопа – вилорог сохраняются только благодаря национальным программам. Богатый животный мир можно наблюдать только в заповедниках (Йеллоустонский национальный парк, Йосемитский национальный парк и др.). В полупустынных районах распространены преимущественно грызуны, змеи, ящерицы, скорпионы. Население концентрируется близ Тихоокеанского побережья, где располагаются крупные города (Лос-Анджелес, Сан-Франциско). В долинах рек – массивы орошаемых земель, используемых под субтропические плодовые культуры. Субтропические редколесья и кустарниковые пустыни используются как пастбища.