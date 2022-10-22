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Общество Животные Осеннее наступление божьих коровок на Монреаль
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Божья коровка.

Осеннее наступление божьих коровок на Монреаль

Megan Jorgensen Окт 22, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Это интересно Оставить комментарий 124 Просмотров

Стоит ли бороться с божьми коровками, заполонившими Монреаль и весь Квебек? Сопротивление бесполезно!?

Уже второй год подряд количество божьих коровок в Квебеке бьёт рекорды. Как реагировать на нашествие этих созданий?

И этой осенью Монреаль подвергся нашествию божьих коровок, которые без зазрения совести захватывают жилища, всеми правдами и непрадами проникая в квартиры и дома. В некоторых кварталах, особенно граничащих с большими парками и полосами зелёных насаждений, их буквально десятки в каждой квартире.

Азиатские божьи коровки расплодились в Монреале (и по всему Квебеку) с 2021 года, хотя они, конечно, были заметны и раньше, но за последние два года их число резко возросло.

Причиняют ли они неудобства? Иногда – да. Иногда – не очень. Существа они безобидные, симпатичные, не надоедают жужжанием, не кусают, вертятся перед носом. Но иногда бывают настырными, ползают по столам, перелетают с одной стены на другую в поисках удобного места. Чаще всего располагаются в цветочных горшках, на оконных стёклах, на карнизах и шторах. И иногда их действительно очень уж много становится – иногда до сотни штук вдруг решают оккупировать одну квартиру.

Дело в том, что осенью, предчувствуя зиму, божья коровка ищет тёплое место, которое, к тому же, не продувает ветер. И вот тут, выбирая ваше жилище, она приносит лишь благо (если их всё же не сотня).

Эти насекомые никогда не вызывали отвращения и неприязни (в отличие от большей части остальных мелких крылатых и многоногих созданий, облюбовавших человеческие места обитания). И люди относятся к божьим коровкам с симпатией не зря! Почему? А потому что божья коровка занимает важное место в продовльственном цикле природы. За свою жизнь одна единственная божья коровка сьедает тысячи (тысячи!) мелких вреднючих насекомых. Она лакомится незаметными нам личинками мух и комаров и она успешно удаляет отходы нашей деятельности (незаметные глазу крошки, например).

Так что человек, уже давным давно сделавший вывод, что расправляться с божьей коровкой – не к добру, совершенно прав.

Если у вас их развелось слишком много, то можно перетерпеть – через пару недель они угомонятся, попрячутся в тёмные закоулки и исчезнут до следующего тёплого сезона.

Если же всё же хочется от них избавиться, то лучше всего просто побрызгать несколько капель уксуса на в тех местах, которые они облюбовали.Если божьи коровки не улетели, поставьте небольшие ловушки (обычные коробочки, внутри которых расположите фонарик или положите телефон с включённым экраном – коровки любят свет и ноью будут собираться в этих ловушках, после чего их можно вынести на улицу. Они за такое отношение обидятся и улетят. Особенно, если прочитать в это время известное заклинание – “божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки”. Ведь они доверчивы, как дети, и сразу улетают, поверив этим заверениям.

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