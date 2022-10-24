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Новости Lockheed Martin готов поставить ВМС Канады универсальные боевые корабли CSC
Фото: defbrief.com

Lockheed Martin готов поставить ВМС Канады универсальные боевые корабли CSC

Виктория Христова Окт 24, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Lockheed Martin готов поставить ВМС Канады универсальные боевые корабли CSC отключены 16 Просмотров

Американская оружейная корпорация Lockheed Martin может заключить контракт на постройку 15 универсальных боевых кораблей CSC для ВМС Канады. Об этом 23 октября сообщили официальные представители компании

Американская оружейная корпорация Lockheed Martin может заключить контракт на постройку 15 универсальных боевых кораблей CSC для ВМС Канады. Об этом 23 октября сообщили официальные представители компании.

«Канада не может позволить себе роскошь иметь три разные платформы, но мы готовы построить 15 кораблей», — заявил генеральный менеджер по целевым системам канадского филиала Lockheed Martin Гленн Коупленд.

По словам Коупленда, наличие универсальных кораблей позволит ВМС Канады осуществлять противолодочную борьбу, противовоздушную оборону, а также принимать участие в гуманитарных миссиях.

По информации, правительство Канады предполагает вложить $60 млрд на обновление своего флота. Предварительная подготовка проекта близка к завершению, отметили представители компании.

Генеральный менеджер компании Lockheed Гленн Коупеленд отметил, что программа важна для Королевского военно-морского флота Канады, это объясняет продолжительность обсуждения проекта.

В планах предприятия выпустить и отправить на эксплуатацию первый CSC в начале 2030 года.
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