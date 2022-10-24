Число нефтяных буровых в Канаде вновь опустилось ниже 150

Число действующих нефтяных буровых в Канаде снизилось до 144 штук, следует из данных

Число действующих нефтяных буровых в Канаде снизилось до 144 штук, следует из данных, опубликованных 21 октября компанией Baker Hughes. За неделю с 14 октября по 21 октября число активных буровых установок в Канаде уменьшилось на шесть до 210 штук. 14 октября был впервые с февраля 2020 года число буровых достигло 216 штук.

За неделю число нефтяных буровых снизилось на шесть — до 146 штук. Число газовых буровых осталось на уровне 66 штук. Число буровых в провинции Альберта уменьшилось на пять — до 144 штук. Напомним, после снижения числа буровых в конце 2021 года их число начало восстанавливаться. К 25 февраля 2022 года их количество достигло локального максимума в 224 штук после чего началось падение.

С 2023 года в канадской провинции Альберта должна начаться программа, позволяющая землевладельцам, муниципалитетам и группам коренных народов требовать рекультивации заброшенных нефтяных и газовых скважин за счет владельца, 20 октября сообщает сетевое издание The Western Producer.

Закон о рекультивации нефтегазовых скважин в провинции Альберта, предусматривающий финансирование в 30 млрд ($22 млрд) канадских долларов, так и остался не обеспеченным деньгами. Разработанная для Альберты «Программа закрытия» (CNP) позволит владельцам участков на которых находится нефтегазовая инфраструктура, за исключением трубопроводов, требовать очистки. Заявления можно подавать в отношении участков, заброшены в течение пяти или более лет и не освобожденных от рекультивации.

Еще до открытия программы поступили заявки в отношении 1400 объектов. Прием заявок на CNP откроется в начале 2023 года. Регулятор энергетики Альберты установил целевые показатели завершения восстановительных работ. В 2023 году будет потрачено около 700 млн канадских долларов (более $500 млн). Ожидается, что сумма будет ежегодно увеличиваться. В 2027 году финансирование достигнет 1 млрд канадских долларов ($730 млрд). «Регулятор энергетики Альберты (AER) хочет, чтобы землевладельцы, общины коренных народов, муниципалитеты участвовали в этой программе, потому что это один из очень немногих способов, которыми они могут играть активную роль в сокращении количества недействующей и заброшенной инфраструктуры в провинции», — заявил директор AER Тревор Госселин.