В Бостоне открылась выставка проектов архитектора Моше Сафди

Бостонский архитектурный колледж (BAC) и Safdie Architects представили самые новаторские незавершенные проекты Моше Сафди на выставке «С намерением строить»

Бостонский архитектурный колледж (BAC) и Safdie Architects представили самые новаторские незавершенные проекты Моше Сафди на выставке «С намерением строить», об этом 21 октября пишет портал ArchDaily.

Выставка «С намерением строить» демонстрирует творческий процесс архитектора на протяжении 55 лет его карьеры, включая модели, рисунки, различные тексты и фотографии. Выставка представляет контекст и рассказывает историю этих радикальных нереализованных проектов, которые повлияли на такие проекты, как Habitat 67 в канадском Монреале и Marina Bay Sands в Сингапуре.

Работы Сафди — поворотный момент в современной архитектуре. После стажировки у Луиса И. Кана в Филадельфии он вернулся в Монреаль, чтобы руководить генеральным планом Всемирной выставки 1967 года и построить Habitat 67.

В то время ему было 29 лет. Проект, являющийся продолжением его магистерской диссертации по архитектуре в Университете Макгилла, побудил его студию разработать серию теоретических «типологий прототипов» для подхода к различным средам обитания.

С тех пор его исследования в области масштабных многофункциональных проектов и городской плотности стали источником нескольких проектов Safdie Architects по всему миру.