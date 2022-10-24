Канадские домостроители и рост процентных ставок: совместимо ли?

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) опубликовал во вторник пару отчетов, оценивающих текущие усилия по увеличению предложения домов на национальной и городской основе.

Канадские домостроители сохранили высокие темпы строительства нового жилья, приближающиеся к осени, но с учетом растущих процентных ставок и растущих затрат, оказывающих давление как на покупателей, так и на строителей, эксперты предупреждают, что надвигающаяся зима может охладить усилия по увеличению жилищного фонда Канады.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) опубликовал во вторник пару отчетов, оценивающих текущие усилия по увеличению предложения домов на национальной и городской основе.

Агентство сообщило, что сентябрь ознаменовался сильным месяцем для начала строительства жилья после неоднозначной первой половины года: с учетом сезонных колебаний показатель составил чуть менее 300 000 в прошлом месяце, что на 11% больше, чем в августе, и достиг самого высокого уровня с ноября 2021 года.

В то время как строительная отрасль большую часть года боролась с нехваткой рабочих рук и неопределенными графиками поставок материалов, старший экономист CIBC Эндрю Грэнтэм предположил в записке для клиентов во вторник утром, что недавнее ослабление на рынке труда, возможно, позволило компаниям привлечь квалифицированную рабочую силу и начать использовать уже выданные разрешения с лета..

CMHC сообщает, что за первые шесть месяцев 2022 года объем ввода жилья в шести крупнейших городах Канады снизился на пять процентов в годовом исчислении, хотя в Торонто, Калгари и Эдмонтоне наблюдался общий подъем объемов нового строительства, в то время как в Оттаве, Монреале и Ванкувере наблюдался спад.

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