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Экономика Недвижимость Канадские домостроители и рост процентных ставок: совместимо ли?
Фото: https://www.pexels.com/

Канадские домостроители и рост процентных ставок: совместимо ли?

Виктория Христова Окт 24, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Канадские домостроители и рост процентных ставок: совместимо ли? отключены 53 Просмотров

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) опубликовал во вторник пару отчетов, оценивающих текущие усилия по увеличению предложения домов на национальной и городской основе.

Канадские домостроители сохранили высокие темпы строительства нового жилья, приближающиеся к осени, но с учетом растущих процентных ставок и растущих затрат, оказывающих давление как на покупателей, так и на строителей, эксперты предупреждают, что надвигающаяся зима может охладить усилия по увеличению жилищного фонда Канады.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) опубликовал во вторник пару отчетов, оценивающих текущие усилия по увеличению предложения домов на национальной и городской основе.

Агентство сообщило, что сентябрь ознаменовался сильным месяцем для начала строительства жилья после неоднозначной первой половины года: с учетом сезонных колебаний показатель составил чуть менее 300 000 в прошлом месяце, что на 11% больше, чем в августе, и достиг самого высокого уровня с ноября 2021 года.

В то время как строительная отрасль большую часть года боролась с нехваткой рабочих рук и неопределенными графиками поставок материалов, старший экономист CIBC Эндрю Грэнтэм предположил в записке для клиентов во вторник утром, что недавнее ослабление на рынке труда, возможно, позволило компаниям привлечь квалифицированную рабочую силу и начать использовать уже выданные разрешения с лета..

CMHC сообщает, что за первые шесть месяцев 2022 года объем ввода жилья в шести крупнейших городах Канады снизился на пять процентов в годовом исчислении, хотя в Торонто, Калгари и Эдмонтоне наблюдался общий подъем объемов нового строительства, в то время как в Оттаве, Монреале и Ванкувере наблюдался спад.

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