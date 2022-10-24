Так вот ты какой, квебекский олень! Столкновение на шоссе с оленем привело к серьёзным повреждениям четырёх автомобилей

Олени на шоссе – серьёзная опасность для автомобилистов и днём, и (особенно) ночью.

Вечером воскресенья, 23 октября, примерно в 20 часов, одинокий олень решил прогуляться по шоссе №73, неподалёку от города Квебек, в районе городка Saint-Lambeert-de-Lauzon. Дело было на 116 км дороги.

Когда олень (по некоторым сообщением, речь о молодом лосе, по другим – о пятнистом олене), внезапно выскочил на покрытие перед проезжающей машиной, восемнадцатилетняя девушка, управлявшая автомобилем, вывернула руль, пытаясь избежать столкновения. Машина тут же перевернулась, но не загорелась. Девушка была тяжёло ранена, хотя жизни её ранение не угрожает.

Следовавшая за первым автомобилем вторая автомашина ударила оленя и сбила его с ног. Машина получила повреждения, но водитель отделался лёгким испугом. Автомобиль же перегородил дорогу, после чего следующая машина чуть в него не врезалась. Водитель третьей машины тоже был вынужден вывернуть руль, машина перевернулась несколько раз. Водитель, его супруга и двое детей были ранены и отправлены в больницу.

На этом дело не кончилось, потому что следующий автомобиль врезался в тот, что ударил оленя, и добил как и ту машину, так и получил повреждения сам.

Что касатся лося или оленя, то он вскочил, отряхнулся и без оглядки бросился в лес, явно задумываясь о страшной мести (поэтому расходятся мнения о том, был ли это олень или лось, но хулиган и гангстер, это точно. Хорошо ещё, что всего лишь шестеро раненых, легко отделались двуногие.)