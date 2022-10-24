Как утолить чувство голода на ночь и не переживать

Как перекусить, не жертвуя здоровьем, если невмоготу, и хочется чего-нибудь вскусненького

Несколько простых рекомендаций на тот случай, если хочется перекусить перед сном.

Когда в сердце возникает неутолимый зов, ведущий к холодильнику или к полочке, на которой аккуратно выставлены пышные булочки, закупленные на голодный желудок, всё-же надо стараться не забывать о здоровье, особенно, если речь об еде перед сном. Вот продукты, которые в таких случаях полезнее и безопаснее для организма:

Крекеры. Хрустящие печенюшки, которые тают во рту, но которые всё же гораздо менее калорийны, чем чипсы. Особенно, если крекеры сухие и не содержат (или почти не содержат) масла.

Крабовые палочки. Они, может быть, и не самая полезная еда в мире, но они насыщают и они менее калорийны, чем, скажем, сыр, который часто выбирают в таких случаях.

Творог. Причём творог нежирный или маложирный, лучше всего с 0% жирности. Такой творог прекрасно заменяет сметану и весьма полезен.

Сухофрукты любых видов. Опять же, они малокалорийны, они питательны и легки, не утяжеляют желудок на ночь.

Свежие фрукты – от яблок до бананов, хотя банан – самый калорийный фрукт, и его лучше на ночь избегать.

Варёная ветчина – как ни странно звучит, она гораздо менее калорийна всевозможных колбас и паштетов.

Солёные огурчики! Да, они весьма хороши для вечернего перекуса, не сомневайтесь.

И, наконец, любой цветочный чай. Он хорошо заменяет продукты, уталяет голод, очищает организм.