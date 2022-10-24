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Фрукты всему голова!

Как утолить чувство голода на ночь и не переживать

Megan Jorgensen Окт 24, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 86 Просмотров

Как перекусить, не жертвуя здоровьем, если невмоготу, и хочется чего-нибудь вскусненького

Несколько простых рекомендаций на тот случай, если хочется перекусить перед сном.

Когда в сердце возникает неутолимый зов, ведущий к холодильнику или к полочке, на которой аккуратно выставлены пышные булочки, закупленные на голодный желудок, всё-же надо стараться не забывать о здоровье, особенно, если речь об еде перед сном. Вот продукты, которые в таких случаях полезнее и безопаснее для организма:

  • Крекеры. Хрустящие печенюшки, которые тают во рту, но которые всё же гораздо менее калорийны, чем чипсы. Особенно, если крекеры сухие и не содержат (или почти не содержат) масла.
  • Крабовые палочки. Они, может быть, и не самая полезная еда в мире, но они насыщают и они менее калорийны, чем, скажем, сыр, который часто выбирают в таких случаях.
  • Творог. Причём творог нежирный или маложирный, лучше всего с 0% жирности. Такой творог прекрасно заменяет сметану и весьма полезен.
  • Сухофрукты любых видов. Опять же, они малокалорийны, они питательны и легки, не утяжеляют желудок на ночь.
  • Свежие фрукты – от яблок до бананов, хотя банан – самый калорийный фрукт, и его лучше на ночь избегать.
  • Варёная ветчина – как ни странно звучит, она гораздо менее калорийна всевозможных колбас и паштетов.
  • Солёные огурчики! Да, они весьма хороши для вечернего перекуса, не сомневайтесь.
  • И, наконец, любой цветочный чай. Он хорошо заменяет продукты, уталяет голод, очищает организм.
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