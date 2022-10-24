Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании

Премьер-министром Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак, единственный кандидат на пост, 24 октября заявил председатель комитета 1922 года Сэр Грэм Брэди в эфире Sky News.

Премьер-министром Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак, единственный кандидат на пост, 24 октября заявил председатель комитета 1922 года Сэр Грэм Брэди в эфире Sky News.

«Мы получили одну номинацию, отвечающую требованиям. Таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии», — сообщил Брейди. Это значит, что он станет премьер-министром.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался участвовать в борьбе за пост лидера партии тори, так как, по его мнению, Консервативная партия страны не является единой.

Позже лидер палаты общин Пенни Мордонт также вышла из гонки, выразив поддержку Сунаку.

Поздравления бывшему главе Министерства финансов Соединенного Королевства Риши Сунаку в связи с его избранием на пост главы правительства страны направила врио премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом она написала 24 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра. Я вас полностью поддерживаю», — говорится в сообщении.