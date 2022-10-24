На сырьевых биржах начался рост цен на нефть

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на $0,2 на Лондонской бирже ICE 24 октября по данным на 17:50 мск.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на $0,2 на Лондонской бирже ICE 24 октября по данным на 17:50 мск.

Стоимость фьючерсов североморской нефти с поставкой в январе 2022 года составила $91,5 за баррель, что на 0,2% выше уровня предыдущего дня торгов. В ходе торгов цена фьючерсов нефти марки Brent поднималась до уровня $89 за баррель, после чего начался рост котировок.

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже составила $85,1 за баррель, что на 0,1% выше уровня предыдущего дня. Рост стоимости фьючерсов западнотехасской нефти в ходе торгов начался с отметки $83 за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того биржевые спекулянты реагируют на прогнозы аналитиков о росте цен на нефть.

Но при этом эксперт заявил, что цена нефти в 2023 году упадет по сравнению с нынешней. По мнению эксперта, сигналы о таком сценарии отчетливо наблюдаются. Он назвал текущее снижение цен на базовые сырьевые товары, которое трудно объяснить избытком предложения.

Эксперт упомянул и антиинфляционную политику Федеральной резервной системы США, которая заключается в ужесточении денежно-кредитной политики, причем наблюдаемый в настоящее время рост ключевой ставки с 0,25% до 3,25% вряд ли остановится в следующем году, а ведущаяся сейчас в США борьбе с инфляцией, по мнению эксперта, «будет оплачена потерей рабочих мест, что, вместе с ограничением доступности кредитования, ударит по потреблению, в том числе и нефтепродуктов».

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на прогнозируемый в 2023 году дефицит рынка и высокую инфляцию в США, эксперты ожидают снижения цены нефти относительно уровня 2022 года. Прогнозируемая цена нефти $80 — 100за баррель.