Экономика Великобритании вошла в рецессию в октябре, еврозона на грани спада

Высокие цены на топливо, рост процентных ставок и политическая нестабильность в октябре столкнули в рецессию экономику Великобритании. По оценкам S&P, индекс ее деловой активности в середине осени обвалился до минимального значения за два года — 47,1 пункта, сообщила Financial Times.

Высокие цены на топливо, рост процентных ставок и политическая нестабильность в октябре столкнули в рецессию экономику Великобритании. По оценкам S&P, индекс ее деловой активности в середине осени обвалился до минимального значения за два года — 47,1 пункта, сообщила Financial Times. При этом он оказался ощутимо ниже прогнозов (48,1 пункта), а в целом уже третий месяц подряд не дотягивает до 50 пунктов. И это, по мнению аналитиков компании, позволяет говорить о спаде в британской экономике. ВВП королевства сократится уже в третьем квартале, в четвертом же негативные тенденции в экономике будут лишь усиливаться, уверены в S&P.

В стремлении вниз не отстает и экономика континентальной Европы. В октябре активность частного сектора в зоне евро сократилась уже четвертый месяц подряд, пишет Bloomberg. Индекс менеджеров по закупкам, составленный тем же S&P, упал до самого низкого уровня с апреля 2013 года (если не брать в расчет тех месяцев, когда действовали карантины из-за пандемии). Экономика еврозоны, судя по всему, сократится в четвертом квартале, учитывая резкие потери производства и ухудшение картины спроса, наблюдавшиеся в октябре, прогнозирует экономист S&P Крис Уильямсон. Это подогревает разговоры о том, что рецессия в регионе становится все более неизбежной, добавил он. По оценкам S&P, экономика еврозоны сократится на 0,2% в четвертом квартале, но спад может ускориться к концу года.

Быстрее всего сжимаются сектора обрабатывающей промышленности и услуг, поскольку рос цен снижает потребительскую активность. Потребительское доверие остается близким к рекордно низкому уровню, и это заставляет ЕЦБ все больше ужесточать монетарную политику, несмотря на растущий риск рецессии. Эксперты ожидают, что на этой неделе регулятор второй раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов.

Еврозона уже одной ногой в рецессии. Риск спада ее экономики в течение ближайших 12 месяцев — самый высокий с июля 2020 года. Опрошенные Bloomberg экономисты сейчас оценивают его в 80% (в августе было 60%, в июле — 45%). Крупнейшая экономика блока — Германия — с высокой вероятностью упадет уже в этом квартале, считают они. Главная причина такого пессимизма — растущие опасения относительно усиления энергетического кризиса предстоящей зимой, что приведет к сокращению экономической активности. Как показывают опросы предприятий, она уже снижается с июля, и признаков улучшения ситуации в ближайшей перспективе особо не наблюдается.

Европейские страны готовятся к тому, что им придется нормировать потребление энергии, и уже борются с рекордно высокими темпами инфляции. Ожидается, что она достигнет пика в 9,6% в последние три месяца текущего года. Это почти в пять раз превышает целевой уровень ЕЦБ. При этом экономисты не верят, что рост цен сможет вернуться к 2% ранее 2024 года. Некоторые аналитики даже предсказывают Европе «хлебные бунты» из-за стремительного роста цен на этот базовый продукт: по данным Eurostat в августе он в среднем подорожал на 18% по сравнению с прошлым годом. Респонденты Bloomberg также прогнозируют повышение ключевой процентной ставки ЕЦБ в октябре на 75 базисных пунктов. В итоге ставка по депозитам может достичь 1,5%, а к февралю вырасти до 2%.