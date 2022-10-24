В Монреале развелось очень много крыс и мышей. Что делать и кто виноват?

Бороться с грызунами сложно, но можно. Если бы ещё власти взялись за это дело активно...

В последние дни всё чаще и чаще говорят об очередном нашествии на Монреаль представителей животного мира. К сожалению, если эпидемия налёта на город божьих коровок вызывает улыбки (и небольшие неудобства, если квартиру вдруг решила аннексировать сотня-другая этих насекомых), но нашествие крыс и мышей вызывает совершенно иные чувства. И крысы не только неприятны. Они опасны – в первую очередь тем, что они разносят болезни. К тому же, они портят продукты, отравляют воду отходами своей жизнедеятельности, а, к тому же, могут и больно укусить (после чего необходимо всегда принимать меры от заражения).

Экстерминаторы крыс и мышей – профессионалы в борьбе с этими животными, единодушны в своей оценке ситуации: распространение грызунов в городе вызвано двумя причинами, а именно:

1) Запрет городскими властями на использование отравляющих веществ на открытых пространствах. Проще говоря, город запретил использовать крысиный яд вне пределов жилых помещений. Намерения понятны – нередко жертвами яда становились домашние животные, не удержавшиеся от того, чтобы распробовать аппетитную приманку. К тому же, вредные вещества опять же попадали в почву и в воду, загрязняя окружающую среду. Но чем заменить яды, никто не подумал. Вот и расплата.

2) Мусор на улицах. Никто не может спорить с тем, что за последние годы на улицах Монреаля мусора прибавилось. Пусть народ спорит до хрипоты, влияние ли это пришлых мигрантов, которые привыкли выкидывать мусор на тротуары в странах, из которых они приехали, или же влияние дурного воспитания в исконно-местных семьях, а то и другие причины. Но факт есть факт – город стал грязнее. И можно чётко выделить самые загрязнённые (они же – не самые богатые) кварталы. Неудивительно, что именно в этих кварталах крысы и мыши плодятся активнее.

Пока борьба с грызунами не поставлена на “промышленную основу”, специалисты советуют применять следующие методы. Эти способы не панацея, но хоть как-то помогут:

Чаще косить траву, избегать создания мест, благоприятных для гнёзд – например, не сооружать поленницы и нагромождения дров, внутри которых крысам и мышам вольготно. Аккуратней удалять домашний мусор. Тщательно закрывать крышки мусорных ящиков, не пользоваться ящиками с щелями и дырками (которых на улицах полно). Ставить ловушки, но при этом не забывать о том, что в них могут засунуть руку детишки или нос ваша собачка. То есть, ставить их с умом. Грызуны обожают пустые пространтства под домами, канализационные решётки и люки, и прочие скрытые места.

4. Соблюдать чистоту. Хранить продукты в закрытой посуде (особенно, если картошка, например, хранится в локере).

Если, не дай Господь, крысы и мыши завелись в вашем доме, то крысиный яд внутри помещения использовать можно. Можно и просто набить толчёное стекло в те места, где замечено движение или слышится их писк – поранив лапу стеклом, крыса уйдёт, как и уйдут её родственники – они умные и понимают, что на них началась охота, лучше перебраться к более беспечным соседям. Мыши не столь боязливы, но их таким образом тоже припугнуть можно.

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