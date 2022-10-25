Снова проблемы с водой: в пригороде Монреаля нельзя пить из-под крана

Ещё и бутилированная вода очень некстати подорожала. [/speaker-mute]

Рекомендации по кипячению воды были выпущены для муниципалитетов Пинкур и Террас-Водрей, расположенных на острове Иль-Перро к западу от острова Монреаль.

“После получения несоответствующих образцов в сети питьевой воды города Пинкур мы должны объявить всеи жителям города Пинкур и Террас-Водрей рекомендацию о кипячении воды до дальнейшего уведомления”, — говорится в сообщении на муниципальном веб-сайте Пинкура.

Жителям рекомендуется кипятить воду не менее минуты перед употреблением. Это относится к воде, используемой для питья, приготовления кубиков льда, приготовления пищи, которая не будет подвергаться длительной тепловой обработке, а также для чистки зубов/полоскания.

Согласно уведомлению, жители могут использовать некипяченую воду для мытья посуды, стирки одежды и купания.

Также важно следить за тем, чтобы маленькие дети не глотали воду во время купания.