Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Снова проблемы с водой: в пригороде Монреаля нельзя пить из-под крана

Снова проблемы с водой: в пригороде Монреаля нельзя пить из-под крана

Olga Fedak Окт 24, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 37 Просмотров

Ещё и бутилированная вода очень некстати подорожала.

[/speaker-mute]

Рекомендации по кипячению воды были выпущены для муниципалитетов Пинкур и Террас-Водрей, расположенных на острове Иль-Перро к западу от острова Монреаль.

“После получения несоответствующих образцов в сети питьевой воды города Пинкур мы должны объявить всеи жителям города Пинкур и Террас-Водрей рекомендацию о кипячении воды до дальнейшего уведомления”, — говорится в сообщении на муниципальном веб-сайте Пинкура.

Жителям рекомендуется кипятить воду не менее минуты перед употреблением. Это относится к воде, используемой для питья, приготовления кубиков льда, приготовления пищи, которая не будет подвергаться длительной тепловой обработке, а также для чистки зубов/полоскания.

Согласно уведомлению, жители могут использовать некипяченую воду для мытья посуды, стирки одежды и купания.

Также важно следить за тем, чтобы маленькие дети не глотали воду во время купания.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal