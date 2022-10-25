Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсорство родителей – напоминаю о деталях и о финансах!

Самым главным камнем преткновения в процессе спонсорства является демонстрация финансов. Количество финансов исходит из количества человек в семье. В расчет семьи входят и дети от бывших браков, которые проводят больше чем 50 % времени с вами, дети ваших родителей, даже если они не едут в Канаду и супруги ваших родителей, которые не едут в Канаду.

А теперь несколько «колючих деталей»:

– Если вы сейчас в стадии развода с вашим супругом, но еще нет официального свидетельства о разводе – ваш «бывший» муж до сих пор считается вашим мужем, если мы считаем количество человек в семье (для расчета дохода)

– Если вы владелец/владелица бизнеса, доход вашего бизнеса НЕ является автоматически вашим доходом. Ваш доход, это то, что вы декларируете в ваших налоговых декларациях.

– Если у вас есть доход, который поступает из-за границы, его можно считать на спонсорство, только если он заявлен в ваших налоговых декларациях

– Если вы подавали на спонсорство пока жили в Квебеке, НО на момент приглашения живете в англоязычной Канаде, вам нужно показывать доход за три года.

– Гражданские супруги, которые подписываются финансовым гарантом для спонсора, обязаны предоставить свою финансовую информацию за три года, даже если они вместе всего несколько месяцев.

– Кроме супругов (или гражданских супругов) НИКТО иной не имеет право выступать финансовым гарантом по спонсорству родителей. В этом правиле исключений нет.

– Если вашего дохода хватает, чтобы подать на спонсорство родителей, нет НИКАКОЙ надобности добавлять вашего супруга в качестве дополнительного гаранта, так как его присутствие только продлит рассмотрение пакета и офицер все равно вышлет потом запрос убрать гаранта, в котором нет необходимости.

– Вы можете добавить финансового гаранта на протяжении всего процесса спонсорства только в том случае, когда у вас увеличился состав семьи и, соответственно увеличились требования к доходу, который нужно было показать.

– Если вам не хватает финансов, но есть исключительные гуманитарно-сострадательные причины, вы можете попросить министерство сделать исключение. НО! В этом случае обратитесь только к профессионалу, так как процесс исключительно сложный и нужно знать все детали.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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