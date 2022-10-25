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Политика Выборы Вот так выборы: мэра канадского города выбрали, просто вытащив его имя из коробки

Вот так выборы: мэра канадского города выбрали, просто вытащив его имя из коробки

Olga Fedak Окт 25, 2022 Выборы, Новости Канады, Общество, Это интересно Оставить комментарий 69 Просмотров

В тех же краях на выборах мэра баллотировался осел.

Неделю назад жители Британской Колумбии собрались на муниципальные выборы. Однако жителям одного городка пришлось выбирать мэра, вытасктвая имя из ящика.

Канал-Флэтс, деревня в районе Восточный Кутеней, не смогла объявить мэра после выборов 15 октября. Дело в том, что двое кандидатов – Марк Доэрти и Дуглас Маккатчен – получили разное количество голосов. Каждый кандидат набрал по 158 голосов.

Бюллетени подсчитывались дважды, но результаты оказались одинаковыми. Тем не менее, муниципалитет подтвердил в понедельник, что кандидаты не хотят проводить повторное голосование.

“Все партии согласились с тем, что пересчета бюллетеней не требуется, и приступили к жеребьевке, — говорится в заявлении главы избирательной комиссии населенного пункта. – Судья провинциального суда вытащил имя из ящика и объявил, что Марк Доэрти избран мэром”.

Кандидаты поблагодарили друг друга за гонку и пообещали объединится, чтобы “вместе работать на благо Канал-Флэтс.

Это уже не первый случай, когда имя мэра вытаскивают из коробки. На прошлых выборах в Пичленде мэр был выбран путем жеребьевки после того, как Синди Фортин и Гарри Гоф получили по 804 голоса. В конечном итоге было победила Фортин.

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