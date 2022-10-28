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Новости Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа
Коллаж Дмитрия Шелестинского

Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа

Виктория Христова Окт 28, 2022 Новости, Новости Америки, Экономика Комментарии к записи Байден заявил, что получил «экономику в руинах» после Трампа отключены 32 Просмотров

Действующий глава США Джо Байден раскритиковал своего предшественника на посту. По его словам, вступив в должность президента, он получил экономику в руинах, оставшуюся после Дональда Трампа.

Действующий глава США Джо Байден раскритиковал своего предшественника на посту. По его словам, вступив в должность президента, он получил экономику в руинах, оставшуюся после Дональда Трампа.

Лидер Соединенных Штатов отметил, что в то время, когда государством управлял Трамп, в стране наблюдался ужасный показатель безработицы, которого американцы уже давно не видели – 16,4%. Байден не стал отрицать влияния на ситуацию пандемии COVID-19, однако подметил одну странность: в тот же период в США появилось рекордное число миллиардеров.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что если бы он остался на президентском посту, конфликта на Украине просто не было бы.

Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях. Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. Например, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.

 

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