Убытки Boeing за девять месяцев выросли в 73 раза

Boeing ожидает, что ей удастся выпускать в среднем около 30 самолётов в месяц в следующем году и что показатели производства значительно вырастут к концу текущего года.

Американский концерн Boeing Co. столкнулся с историческими убытками. За период январь-сентябрь 2022 года его чистые убытки увеличились почти 73 раза. Эта информация изложена в отчёте компании.

По итогам первых трёх кварталов 2022 года один из ведущих производителей техники в авиационной, космической и военной сферах нарастил убыток в размере $4,301 млрд. Для сравнения в предыдущем году за аналогичный период убыток составил $59 млн. Разводненный убыток на одну акцию достиг $7,24, а год назад он составлял $0,1.

При этом выручка компании снизилась всего лишь на 1,8%, до $46,628 млрд. Только за III квартал 2022 года чистый убыток Boeing составил $3,275 млрд, что в 30 раз превышает данные за аналогичный период 2021 года ($109 млн). Рост квартальной выручки в годовом выражении увеличилась на 4%, до $15,956 млрд. При этом прогнозы составляли $18,19 млрд.

Выручка подразделения коммерческих самолётов увеличилась в третьем квартале в 1,4 раза — до 6,263 миллиарда долларов. Отчасти это связано с возобновлением поставок Boeing 787 Dreamliner. Всего за третий квартал Boeing поставила заказчикам 112 самолётов, что на треть больше, чем 85 в 2021 году.

Впрочем, с производством самолётов, особенно самых востребованных — Boeing 737 — по-прежнему всё не гладко: компания в очередной раз скорректировала прогноз их производства в сторону уменьшения.

Теперь Boeing рассчитывает поставить 375 лайнеров этой модели в текущем году — об этом заявил главный финансовый директор компании Брайан Вест. Изначально компания прогнозировала произвести 500 Boeing 737 в 2022 году, но в июле прогноз был снижен до «порядка 400 лайнеров». Очередная корректировка прогноза связана с проблемами с поставками компонентов.

В то же время Boeing ожидает, что ей удастся выпускать в среднем около 30 самолётов в месяц в следующем году и что показатели производства значительно вырастут к концу текущего года.