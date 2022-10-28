Ежегодный Салон драгоценных камней и минералов в Монреале. Уже в шестьдесят первый раз! Спешите видеть!

В Монреале проходит трёхдневная выставка драгоценных камней и минералов.

С 28 октября по 30 октября в монреальском Дворце Съездов состоится очередной ежегодный Салон Драгоценных камней и минералов. Эта выставка проходит ежегодно вот уже более 60 лет (с перерывом на пандемию, конечно). Как правило, экспозиция располагалась в выставочных залах на Place Bonaventure, но то здание сейчас на ремонте, откроется (по плану) в следующем году, так что в эти дни желающие посмотреть на драгоценности должны посетить Дворец Съездов (станция метро Place-d’Armes, но, в принципе, до него два шага и от станции Square-Victoria).

На выставке представлены работы ювелиров Квебека, Онтарио, Новой-Шотландии, других провинций. Обычно участвуют компании из США и Франции.

Всего участвуют не менее ста ювелиров и торговцев, которые показывают самые разные работы, от украшений до образцов минералов, от наборов инструментов для обработки алмаза, до скульптур, сделанных из полудрагоценных и драгоценных камней, от жемчуга, до разнообразных колье и брошей, от ювелирных коробочек, до книг по драгоценностям и минералогии.

На выставке можно купить подарки для себя, любимой, и для родственников-друзей. Некоторые образцы найти в обычном ювелирном магазине просто невозможно.

Расписание работы:

Пятница, 28 октября – С 12 часов до 21 часа.

Суббота, 29 октября – с 10.00 до 19.00.

Воскресенье, 30 октября – с 10.00 до 17.00.

Входные билеты платные. Стоимость – 10 долларов взрослый билет, 8 долларов – пенсионерам и студентам. Дети до 12 лет входят бесплатно. Купить билеты можно при входе в салон, а можно заказать онлайн по адресу: https://tpropdc.ticketpro.ca/fr/pages/gemmes2022?aff=gemmes (но непонятно, 1.85 долларов, что берётся про покупке билета онлайн, относится лишь к такой покупке или же и при покупке при входе на выставку).

Адрес Дворца Съездов: 1001 Place Jean-Paul Riopelle.

Спешите видеть!