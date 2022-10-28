Montreal West запускает услуги по переработке электроники

Montreal West запустил новую услугу утилизации небольших электронных устройств в рамках своих усилий по обеспечению устойчивого развития. Город установил электронный Electrobac у входа на арену Legion Memorial Rink на Бедбрук-авеню, 220.

Montreal West запустил новую услугу утилизации небольших электронных устройств в рамках своих усилий по обеспечению устойчивого развития. Город установил электронный Electrobac у входа на арену Legion Memorial Rink на Бедбрук-авеню, 220.

“Electrobac принимает и утилизирует широкий спектр небольших электронных устройств, включая сотовые телефоны, камеры, MP3-плееры, чернильные картриджи, периферийные устройства, наушники и различные зарядные устройства”, – говорится в заявлении города.

Согласно веб-сайту компании, electrobac.com , Electrobac “перерабатывает вашу электронику, и отслеживает ваш вклад в окружающую среду с помощью наших датчиков, установленных внутри ящика”. Затем “наша команда логистов надежно очистит содержимое Electrobac ,и электронные отходы будут либо восстановлены, либо переработаны”, а “ваши данные (фотографии, видео и вся информация) будут безвозвратно уничтожены”.

В заявлении города добавляется, что “электронные отходы обычно содержат свинец, ртуть и другие вредные компоненты. Как компания, сертифицированная RQO, Electrobac придерживается строгих правил для обеспечения защиты данных на ваших устройствах и высоких экологических стандартов для устойчивой утилизации всей электроники.

“В соответствии с целями городской политики, которая направлена на увеличение количества остаточных материалов, вывозимых со свалок, мы настоятельно призываем вас присоединиться к движению циркулярной экономики и экологически безопасно утилизировать ваши электронные отходы в Electrobac”.