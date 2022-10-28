Коммерческая недвижимость : как воплотить в жизнь свои мечты

Вы уже знаете, что брокер по недвижимости – ваш союзник в продаже, покупке или аренде дома. Но знаете ли вы, что некоторые брокеры специализируются на коммерческой и промышленной недвижимости и помещениях?

Вы уже знаете, что брокер по недвижимости – ваш союзник в продаже, покупке или аренде дома. Но знаете ли вы, что некоторые брокеры специализируются на коммерческой и промышленной недвижимости и помещениях?

Чтобы лучше понять эту специальность брокерской деятельности с недвижимостью, мы попросили Дайан, брокера по коммерческой недвижимости с 2009 года, рассказать нам о ее увлечении коммерческой недвижимостью. вот отрывки из ее рассказа:

Для продажи коммерческого здания, требуются довольно обширные знания. Проект коммерческой недвижимости намного сложнее, чем жилой. Как брокер, я помогаю избежать проблем. И я использую свою сеть профессионалов, чтобы решать проблемы на этом пути.

Мне нравится сопровождать предпринимателей. Мне нравится помогать им строить свои проекты на прочной основе. Мне нравится направлять их, показывать им возможности и помогать им оценивать их финансовые возможности и толерантность к риску. Это очень важно, потому что вы должны хорошо знать свои пределы. Начинать бизнес-это очень стрессово, и вы должны уметь спать по ночам!

Если вы хотите купить или арендовать коммерческое или промышленное здание, свяжитесь с брокером. Это очень важно. Вы даже можете найти брокеров по коммерческой недвижимости, которые специализируются на типе помещений, которые вы ищете.

Будьте уверены, что ваш успех будет зависеть и от вашего брокера по недвижимости!

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы