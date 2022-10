Новости от Илона Маска. Он принял командование Твиттером. И сразу уволил предыдущее начальство

Итак, свершилось. Первые шаги нового хозяина Твиттера.

Илон Маск сообщил на собственной странице в Твиттере, социальной сети, которая с четверга, 28 октября, принадлежит ему, что “птичка обрела свободу”, явная отсылка к лого компании и к политике, которую миллиардер уже анонсировал, покупая Твиттер (сам процесс покупки занял месяцы и был заполнен драматическими пертурбациями, с обещаниями, отказами, угрозой судов и хватанием друг друга за грудки, мол, а ты кто такой?).

Но вот, наконец, свершилось. Маск получил полный контроль над Твиттером, заплатив 44 миллиарда долларов США. Его собственная страница немного изменилась, теперь в его профиле гордо красуется надпись “Главный по твитам”(Chief Twit). Кстати, за его аккаунтом следят 111 миллионов человек, а он сам подписан на 122 счастливца, которых Маск удостоил внимания.

И вот первая операция на посту “начальник по твитам”: Илон Маск, не успев усесться в кресло главного, тут же уволил главного планировщика компании Parag Agrawal, главного финансиста Ned Segal и директора отдела внутренней политики и юридических вопросов Vijaya Gadde. Поговаривают, что уволены ещё пара десятков больших людей, и процесс чистки продоложится – легка беда – начало, как предупредил сам хозяин Твиттера, пообещавший в четверг провести настоящую чистку (let that sink in).

Одновременно господин Воронцов, один из руководителей МИДа России, выступая в четверг в ООН, пригрозил сбивать спутники, которые обеспечивают связь на территории Украины и позволяют связываться со внешним миром. Гоподин Воронцов заявил о праве России на их уничтожение, как законных целей, раз эти спутники позволяют Украине усиливать свою военную мощь. Но, как известно, связь обеспечивается спутниками сети Старлинк, которую предоставил Украине именно Илон Маск, так что миллиардер и самый богатый человек в мире наверняка перепуган (у Маска своё мнение по поводу войны между Украиной и Россией, которое вызвало неудовольствие в высших кругах Украины, тем не менее, Маск не отказывается от поддержки и пока не требует платы за услуги предоставляемой им связи).