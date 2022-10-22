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Новости Новости Квебека и Монреаля Ждите весны: запуск REM на Южный берег откладывается
с сайта rem.info

Ждите весны: запуск REM на Южный берег откладывается

Olga Fedak Окт 21, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 56 Просмотров

Хотя запуск поездов мог бы ощутимо разгрузить пробки на дорогах.

Запуск южной ветки Réseau express métropolitain (REM), который должен был состояться 1 декабря этого года, перенесен на следующую весну. Об этом сообщили в офисе управляющей компании CDPQ Infra в пятницу.

Президент и главный исполнительный директор CDPQ Infra Жан-Марк Арбо признал, что “запуск службы в середине зимы может оказаться далёким от идеала”.

Руководство добавило, что хотело бы провести дополнительные испытания зимой, когда условия эксплуатации наиболее сложны. По его словам, цель состоит в том, чтобы пользователи как можно скорее получили “наилучший возможный опыт использования этого вида транспорта”.

К сожалению это решение принято как раз тогда, когда ожидается, что путешествие между южным берегом Монреаля и островом будет затруднено из-за закрытия трех из шести полос туннеля Луи-Ипполита-Ла-Фонтен до конца 2025 года.

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