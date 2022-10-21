Сфотографировать и прихлопнуть: канадцев призывают истреблять опасных насекомых

Эти летающие ребята уже успели наделать беды в США.

Канадцев просят обратить внимание на маленькую красивую бабочку с большим аппетитом.

Пятнистая фонарница — это инвазивный вид, который проник в Соединенные Штаты. Теперь же есть опасения, что они смогут переместиться в Канаду. Это может стать катастрофой для производителей фруктов и виноделен страны.

“Мы пытаемся привлечь всех канадцев к поиску этого вредителя, потому что раннее обнаружение этого вредителя даст нам больше шансов отреагировать на него”, — говорит Дайана Муидж, специалист по инвазивным видам Канадской продовольственной инспекции. Агентство (CFIA).

Всех, кто увидит это насекомые в Канаде, просят как можно скорее сообщить об этом в CFIA. Нужно отправить фото в агенство, а затем убить опасное животное.

Районами наибольшего риска являются южный Онтарио, южный Квебек, части Приморья и внутренние районы Британской Колумбии.

Как распространяются пятнистые фонарницы?

Важно, что фонарницы не слишком хороши в полете. Как правило, они распространяются, откладывая яйца или “путешествуя автостопом” на автомобилях, грузовиках или где-либо еще, где они могут укрыться.

Это может быть туристическое снаряжение и транспортные средства для отдыха. CFIA говорит, что те, кто путешествует к югу от границы, должны проверить свое снаряжение по возвращении, а также вымыть свои автомобили, прежде чем вернуться в Канаду.

Серо-красное насекомое имеет пятнистые крылья и чуть менее трех сантиметров в длину. Оно родом из Азии и впервые было обнаружено в Северной Америке в 2014 году в Пенсильвании.

С тех пор оно распространилось на четырнадцать штатов США.

В чем опасность пятнистой фонарницы?

Насекомое заметить найти на растениях и деревьях. Они лакомятся соком и питательными веществами, и могут нанести серьезный ущерб.

CFIA сообщает, что в конце сентября заражение было обнаружено в Буффало, штат Нью-Йорк, в непосредственной близости к виноградному региону Ниагара, и в округе Окленд, штат Мичиган.

“Пока мы не видели их в Канаде, но это не значит, что не появятся тут сегодня или завтра”, — говорит Дебби Циммерман, генеральный директор Grape Growers of Ontario.

Этот год оказался непростым для производителей винного винограда в регионе Ниагара в Онтарио. Более низкие, чем обычно, температуры в январе повредили лозы и привели к меньшему урожаю в этом году. Теперь производители обеспокоены тем, что фонарницы могут вскоре нанести ущерб, поскольку в Пенсильвании несколько виноградников уже уничтожены.

Вредитель также может поражать яблоневые и персиковые сады и выделять липкую жидкость, называемую медвяной росой, которая может способствовать росту плесени. Исследование экономического воздействия в Пенсильвании показало, что насекомое может в конечном итоге обходиться штату в 324 миллиона долларов США в год.