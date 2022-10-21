Университет Memorial Ньюфаундленда запретил исполнять традиционный гимн провинции, потому что в нём говорится об “отцах-основателях”, а матери не упоминаются.

И вообще, в тексте все термины используются лишь в мужском роде. Это ж возмутительно, это дискриминация женщин! И там ещё Бог упомянут – это же вообще ни в какие ворота не лезет!

Бредовость нынешней так называемой “политкорректности” зашкаливает, хотя, казалось бы, куда уж больше и дальше. Итак, политкорректность достигла новых ошеломляющих зияющих высот. Трепещите, враги прогресса!

На сей раз речь о запрете традиционной песни, практически, гимна провинции Ньюфаундленд-и-Лабрадор. Этот гимн исполняется уже много лет, его знают все жители провинции, его всегда поют на официальных церемониях, на праздниках, во время домашних посиделок.

Этот же гимн всегда исполнялся во время торжественных церемоний в Университете. Но вот больше исполняться не будет. В четверг, 20 октября, выпускникам, которые получали дипломы об окончании учёбы (впервые после пандемии имело место массовое мероприятие), было запрещено петь этот гимн.

Почему запрещено? А потому, что вот настало время положить конец разнузданному неполиткорректному гимну! Ведь в его тексте есть (о, ужас!) обращение к религии (“Бог, храни ньюфаундлендцев”) – это же оскорбляет как неверующих, так и представителей нехристианских религий. Более того, в тексте любое упоминание людей относится только к мужчинам (“возлюби наш остров, как любили его наши отцы” – а куда делись матери? Безобразие!)

Упоминание Господа Бога и неупоминание женского рода является, по мнению университетской администрации, неуважением к части студентов и вызывает у “неуважаемых” чувства обиды, нагнетая на них тоску и причиняя им моральные страдания.

В провинциальном парламенте, где в четверг, 20 октября, был поднят вопрос об инциденте, некоторые депутаты выдвинули идею заменить слова гимна, убрав упоминание бога и введя женский род, хотя министр культуры провинции пока отвергла такую возможность и заявила, что речь о замене слов не идёт.

До каких ещё бредовых идей дойдёт общество в битве за политкорректность, предсказать сложно. Но нет предела совершенству. Маразм – наше всё.