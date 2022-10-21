Очередное убийство в Монреале. На сей раз сын убил ножом обоих родителей. Причины преступления выясняются

Очередное безумие в Монреале – очередная расправа, на сей раз сын учинил расправу над родителями. Но винит их!

Двадцатидевятилетний житель Монреаля Мишеь Арно (Mitchel Arnott) арестован по обвинению в убийстве своих родителей, Уэйна АрноWayne Arnott) и Луизы Буше (Louise Boucher), совершенном в среду, 19 октября.

Тела жертв убийства (возраст женщины – 60 лет, а возраст мужчины – 65 лет) были обнаружены в их собственном доме на улице Érables в островном районе Île-Bizard поздно вечером. Как известно, этот остров считается благополучным, и на нём редко случаются происшествия, тем более, ужасные преступления.

Полицию вызвал персонал местной больницы, куда автор убийства явился с просьбой оказать ему медицинскую помощь, причём он был весь в крови (как оказалось, это была кровь жертв). Приехавшие полицейские уже ничем не могли помочь, обе жертвы были убиты ударами ножа.

По одной из первоначальных версий, убийство стало результатом семейного скандала, когда сын и родители серьёзно повздорили, и ссора завершилась печально. По другой версии, скандала не было, сын пришёл домой незадолго до убийства, но в таком случае, он явился к родителям с намерением расправиться с ними. Сам обвиняемый утверждает, что ему пришлось защищаться, так как родители внезапно напали на него без всякой причины и стали избивать его бейсбольной битой.

Пока полной картины происшествия нет, полиция ведёт расследование, участок, прилегающий к дому, оцеплен.

Эти убийства стали тридцатым и тридцать первым убийствами в Монреале с начала года, но только за последнию неделю в Большом Монреале (сам город и прилегающие города-спутники) было совершено пять убийств.