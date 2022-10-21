Городской автобус врезался в стену жилого дома в монреальском районе La Petite Patrie

Не самая обычная дорожная авария – автобус разрушил стену жилого дома.

Ранним утром четверга городской автобус, совершавший обычный рейс по маршруту 18 в районе La Petite Patrie, по улице Beaubien Ouest, совершал поворот на улице Clark. В этот момент водитель легковой автомашины тоже решил повернуть, не обращая внимания ни на автобус, ни на запрещающий красный свет светофора. Чтобы избежать столкнования, водитель автобуса резко вывернул руль и тут же врезался в стену дома.

К счастью, дело происходило ранним утром, и в автобусе пассажиров не было.

Автобус был серьёзно повреждён, а часть стены обрушилась. Оба водителя были легко ранены и отправлены в больницу.

Жители пострадавшего здания были тут же эвакуированы, и они не смогут вернуться домой до тех пор, пока инженеры городских служб не убедятся в том, что структура дома не пострадала. В противном случае жителям придётся искать себе новое жильё. Но вот хорошо для них утро началось – в шесть утра проснуться от грохота обрушивающеся стены и визга тормозов – то ещё удовольствие.

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