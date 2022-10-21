В Канаде сняли с продажи более 1,5 млн шампуней из-за провоцирующего развитие рака вещества

Минздрав Канады снял более 1,5 миллиона флаконов шампуней из-за того, что в составе средств по уходу за волосами нашли вещества, провоцирующие онкологию

Каждый раз, когда мы принимаем душ и моем волосы шампунем, мы не задумываемся о том, что входит в состав этого средства. Помимо аллергии, которая бывает не часто, шампунь может навредить здоровью.

Минздрав Канады снял более 1,5 миллиона флаконов шампуней из-за того, что в составе средств по уходу за волосами нашли вещества, провоцирующие онкологию. Среди продукции оказались товарные марки TIGI, Dove и Tresemm.

“Немедленно прекратите использование отозванного продукта и утилизируйте его в соответствии с инструкцией на упаковке”, – цитирует распоряжение Минздрава Канады телеканал CTV. Кожа обладает довольно высокой проницемостью для некоторых химических веществ, поэтому вредные соединения в составе шампуня достаточно опасны, а при нанесении такого шампуня на кожу возможно даже попадание компонентов в кровь.

В министерстве поделились, что в общей сложности отзовут 1 574 426 шампуней, которые продавались с января 2020 года по октябрь текущего года.

Загадочная аббревиатура SLES. Под ней скрывается лауретсульфальт натрия. Он содержится практически во всех промышленных шампунях с красивой упаковкой, продаваемых в магазинах. Часто SLES попадаются в тех самых брендах, которые мы видим в рекламе. Чем же так опасен этот компонент? Во-первых, этот компонент смывает с кожи защитную гидролипидную пленку, в результате чего кожа стареет быстрее, лишаясь защиты. Во-вторых, на самих волосах лауретсульфальт натрия вызывает повышенное слущивание клеток, что приводит к «забиванию» поверхности кожи головы, нарушению тканевого дыхания, что может приводить к образованию перхоти и выпадению волос. Важно знать — в небольшой концентрации, примерно 1-5% лауретсульфальта натрия, вещество не оказывает канцерогенного действия, а вот в количестве 17% (по данным американского токсикологического общества) лауретсульфальт натрия обладает прямым канцерогенным эффектом, т.е. может вызывать рак.

Поэтому нужно выбирать шампунь, в составе которого находится не лауретсульфальт натрия, а более дорогой компонент на основе кокосового масла. Такие шампуни доступны в продаже, они бессульфатные, и выбирать нужно именно их.