В Париже обвиняемому по делу о теракте против Charlie Hebdo дали пожизненный срок

Обвиняемого по делу о теракте против Charlie Hebdo в 2015 году Али Риза Полата приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого по делу о теракте против Charlie Hebdo в 2015 году Али Риза Полата приговорили к пожизненному заключению, сообщает 20 октября радиостанция France Info.

Приговор вынес специальный суд присяжных в Париже. Прокуратура потребовала максимального наказания для подсудимого. По мнению прокурора, он представляет большую опасность для общества, так как связан с радикальным исламизмом.

Напомним, в 2015 году братья Куаши Саид и Шериф расстреляли редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo за то, что они опубликовали двенадцать карикатур на пророка Мухаммеда. От рук террористов погибли известные во Франции карикатуристы. Позже некоторые террористы были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом.

После этого сообщник братьев Куаши Амеди Кулибали убил сотрудницу полиции в городе Монруже, расположенном рядом с Парижем, а затем расстрелял посетителей кошерного магазина “Ипер кашер” на юго-востоке французской столицы. Он был уничтожен спецподразделением полиции.