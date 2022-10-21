Бум новых домов уже закончился

В первой половине 2022 года в районе Монреаля было построено 1072 дома, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первой половине 2022 года в районе Монреаля было построено 1072 дома, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. « После временного всплеска количество вводимых в эксплуатацию домов, находящихся в абсолютной собственности (одно -, двухквартирные и таунхаусы), сократилось в нескольких секторах большого Монреаля», – пишет Фрэнсис Кортеллино, старший специалист по знанию рынка., канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), которая опубликовал отчет. « Снижение спроса на крупногабаритное жилье и значительный рост стоимости строительства такого жилья являются основными причинами этого спада». Исторически сложилось так, что в районе Монреаля строится все меньше и меньше домов из-за их слишком высокой стоимости, нехватки доступной земли и ограничений, связанных с зонированием. Муниципальные власти просят застройщиков уплотнить территорию, чтобы избежать разрастания городов.

“Меры в области здравоохранения и новые возможности удаленной работы вызвали ажиотаж вокруг более крупных домов в первые кварталы пандемии”, – подчеркивается в отчете. Однако в последние месяцы спрос на этот тип жилья резко упал, поскольку несколько домохозяйств, желающих приобрести новый дом, уже приобрели его на рынке » Результат : количество новых домов резко сокращается в течение года, за исключением городов, расположенных на крайних концах региона, таких как Мирабель, Сен-Эсташ и Богарнуа, отмечает SCHL. С другой стороны, по-прежнему популярным остается арендное жилье в пригороде.

“Рост цен на жилье, который продолжился в начале года, также затрудняет домовладение, что стимулирует спрос на арендуемое жилье и продолжает оказывать понижательное давление на уровень вакантных площадей”,-говорится в отчете. Таким образом, эти факторы посылают сигнал о необходимости продолжения строительства новых арендуемых квартир » В этом году на пригород приходится 70% вводимых в эксплуатацию арендуемых квартир по сравнению с 60% в 2021 году. В центральных районах Монреаля, сильно пострадавших от пандемии, наблюдается рост вакантных площадей, что снижает привлекательность застройщиков для строительства жилья.

“Сегмент арендного жилья в этих секторах пострадал от значительного снижения спроса со стороны местных и иностранных мигрантов и студентов во время пандемии. Это снижение спроса, несомненно, привело к замедлению появления на рынке новых арендуемых комплексов. В секторе Виль-Мари / Юго-Запад (включая Гриффинтаун), кроме того, было зафиксировано резкое снижение количества вводимых в эксплуатацию объектов». Однако с конца первого полугодия рост процентных ставок привел в замешательство сектор жилищного строительства, в том числе строительство арендного жилья, предупреждает Поль Кардиналь, директор Экономического отдела Ассоциации профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ). « Спад в жилищном строительстве в сентябре во многом был обусловлен сегментом аренды, на который в течение нескольких лет приходилась львиная доля новых квартир. Однако быстрое повышение процентных ставок подрывает прибыльность некоторых новых арендных проектов, которые в результате откладываются на более поздний срок или прекращаются»,-отмечается в заявлении, опубликованном во вторник.

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