Мужчина в Онтарио предпочел эвтаназию бездомности

Заявку на участие в спонсируемой государством канадской программе эвтаназии «Медицинская помощь в умирании» (MAiD) из-за угрозы потери жилья подал 54-летний мужчина из провинции Онтарио Амир Фарсуд

Заявку на участие в спонсируемой государством канадской программе эвтаназии «Медицинская помощь в умирании» (MAiD) из-за угрозы потери жилья подал 54-летний мужчина из провинции Онтарио Амир Фарсуд, сообщил 18 октября сайт The Post Millenial. Согласно сайту города Торонто City News Everywhere, Фарсуд сказал: «Я не хочу умирать, но я не хочу быть бездомным больше, чем я не хочу умирать». Фарсуду нужны два врача, чтобы подписать заявление на эвтаназию, и он уже получил одну подпись. Этот врач утверждал, что Фарсуд соответствует критериям, предъявляемым к заявителям на MAID из-за физической боли, которой он страдает.

Фарсуд сказал, что его жизнь «не существует и ужасна», что ему каждый день приходится справляться с болью, из-за которой он может «плакать, как пятилетний ребенок, и не спать несколько дней подряд». У этого человека, который живет в городе Сент-Катаринс в Онтарио, много лет назад была травма спины, от которой он страдает и сегодня. Он также принимает лекарства от беспокойства и депрессии. Его нынешний дом, который он делит с двумя другими арендаторами, выставлен на продажу, и он беспокоится, что с его социальным пособием он не сможет найти другое жилье: «Я знаю, что с моим нынешним состоянием здоровья я бы все равно этого не пережил. Это было бы совсем не достойное ожидание, поэтому, если это станет моим двумя вариантами, выбор в значительной степени не составляет труда».

Фарсуд сказал, что хотел бы жить, если бы у него был вариант жилья, он бы не рассматривал вариант эвтаназии. С другой стороны, он сообщил, что понимает, что его физическое состояние будет только ухудшаться и спустя несколько лет ему бы пришлось рассматривать опцию эвтаназии. Фарсуд сказал, что список ожидания доступного социального жилья в Канаде составляет семь лет, а список ожидания на эвтаназию составляет всего 90 дней. Он живет на 1200 канадских долларов государственной помощи, из которых 690 идут на покрытие аренды жилья и оплату счетов.

Напомним, MAID стал законом в 2016 году и изначально предназначался для людей с физическими заболеваниями, для которых смерть была разумной неизбежностью (то есть онкология в терминальной стадии, неврологические заболевания, дошедшие до стадии невозможности обслуживать себя и т. п.). Внесенные в 2021 году поправки в этот закон позволили применять его людям с проблемами с психическим здоровьем. Людям, страдающим от боли, при нелетальных заболеваниях, также было предложено подать заявление на эвтаназию. Изменения вступили в силу в марте. «Не исключено, что, если им будет предложено расширенное право в соответствии с законопроектом C-7, инвалиды могут решить покончить с собой из-за более широких социальных факторов, таких как одиночество, социальная изоляция и отсутствие доступа к качественным социальным услугам», — говорится в отчете ООН по канадской программе MAiD.