Жительница монреальского дома престарелых убита своим спутником жизни

Каждый день все страшнее и страшнее.

Полиция Квебека сообщила, что в среду после обеда им позвонили по поводу нападения в доме престарелых к западу от Монреаля.

Прибыв на место стражи порядка обнаружили погибшую 90-летнюю женщину и раненного 82-летнего мужчину – сожителя жертвы.

Полиция сразу же заподозрила, что этот мужчина причастен к смерти своей партнёрши Энни Ди Лауро.

Уже в четверг в здании суда в Салаберри-де-Валлифилд сожителю погибшей Брайану Полу Деннисону было предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

Однако вскоре его отпустили взамен на обещание вернуться в суд 4 ноября.

Руководство дома престарелых сообщило, что другим жильцам ничего не угрожает, а также что полиция ведет расследование.

Мари-Эв Женеро, пресс-секретарь дома Groupe Maurice, уверила, что владельцы постоянно поддерживали связь с властями. По ее словам также на месте находились специалисты, которые отвечали на вопросы жителей и предлагали психологическую помощь всем, кто в ней нуждался.