Не мешайте спать соседям: у жительницы Монреаля конфисковали Ламборджини из-за шума

А зимой в Оттаве ещё она любительница погонять на дорогом авто провалилась под лёд.

Полиция Мирабеля сообщает, что они конфисковали автомобиль Lamborghini, принадлежащий 20-летней женщине, после того, как ее вождение вызвало жалобы жителей на шум.

Автомобиль был конфискован в прошлую субботу “после многочисленных жалоб от соседей и жителей городского района Сент-Огюстена”. Об этом э сообщил представитель полиции Жак Каза.

Он добавил, что водительнице роскошного автомобиля также были вручены штрафы за чрезмерный шум и безрассудное вождение.

Пока неясно, как долго автомобиль будет находиться во владении полиции, так как расследование все еще продолжается.

Соседи сообщили, что за несколько дней до конфискации хозяйка Аманда Левеск разместила в социальных сетях несколько фото и видео, на которых изображен черный Lamborghini, а также кадры с пассажирского сиденья.

Новость об аресте автомобиля быстро распространилась по сети и привлекло немало комментаторов к онлайн-профилю Левеск. Они похвалили действия полиции.

“Мы надеемся, что теперь мы сможем выспаться!” – написал один из комментаторов.

“Ура, шум закончился!” – добавил второй.