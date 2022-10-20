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Новости Новости Квебека и Монреаля Ждём бабье лето: в Монреаль идёт теплая погода

Ждём бабье лето: в Монреаль идёт теплая погода

Olga Fedak Окт 20, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 69 Просмотров

Очень кстати!

Приготовьтесь понежиться на солнышке в преддверии прекрасных осенних выходных в окрестностях Монреаля.

Система низкого давления, которая на этой неделе принесла дождливую погоду на юго-запад Квебека, наконец уйдет из региона. Она уступит место солнцу и более высоким температурам.

Солнечные дни вернутся в пятницу вместе с температурой выше средней. На выходных столбики термометров поднимутся почти до 20 градусов.

Все указывает на то, что дневные максимумы останутся выше среднего в течение следующей недели. Ночные минимумы в некоторые ночи будут выражаться двузначными числами, что больше похоже на дневные температуры в конце октября. Есть шансы, что температура превысит привычную для этого времени года более чем на 10 градусов.

Прогнозы указывают на то, что температура упадет ближе к сезонным значениям в преддверии Хэллоуина.

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