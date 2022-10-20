22 октября, в субботу, в центре Монреаля состоится большая манифестация в знак солидарности с женщинами Ирана и со всеми протестующими иранцам

Начало митинга и манифестации в 14 часов на площади Émilie-Gamelin, у выхода из странции метро Berri-UQAM.

Несколько общественных организаций обратились к средствам массовой информации с просьбой распространить объявление о предстоящей демонстрации в поддержку иранок и иранцев, вот уже несколько недель ведущих борьбу против правящего режима. Демонстрации в Иране начались после трагической гибели девушки по имени Mahsa Amini, которая скончалась в полицейском участке после задержания. Вся её вина заключалась в том, что она осмелилась появиться на людях без головного платка, который должен полностью скрывать волосы женщины (точнее, девушка даже была в платке, но надетом небрежно, из-за чего локоны были видны – а это ужасная вина, по мнению властей).

В демонстрациях принимают участие сотни тысяч человек. За последние недели в результате столкновений с полицией погибли от двухсот до трёхсот человек (точные цифры никто не знает). Убивают даже детей, которые осмеливаются выйти на улицы. Жестоко избивают и бросают в тюрьмы девушек, которые снимают платки, расправляются и с мужчинами, которые выходят на акции протеста вместе с женщинами.

Во всём мире проходят многочисленные демонстрации в поддержку иранских женщин. Правительства многих стран высказали озабоченность в связи с жестокими расправами и потребовали от иранских властей прекратить кровопролитие (впрочем, есть и правительства, которые поддержали иранские власти – Куба, Никарагуа, Северная Корея, ещё пара известных обычных правительств из той же когорты).

Канадское правительство поддержало народ Ирана, а министр иностранных дел Канады, госпожа Мелани Жоли, призвала все страны поддержать протестующих.

В Монреале на субботу, 22 октября, намечена демонстрация под лозунгом “Женщины, жизнь, свобода” – этот лозунг сегодня повторяют во многих странах.

Начало митинга и манифестации в 14 часов на площади Émilie-Gamelin, у выхода из странции метро Berri-UQAM.