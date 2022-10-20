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Нужно ли Квебеку министерство по делам женщин?

Megan Jorgensen Окт 20, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 63 Просмотров

В Квебеке идёт серьёзная дискуссия о необходимости (или отсутствии таковой) создания министерства по правам женщин.

Нужно ли Квебеку министерство по защите прав женщин и обеспечении их равенства? Или же очередное министерство станет лишней нагрузкой на провинциальный бюджет.

Сегодня два десятка всевозможных ассоциаций и партий поддерживают идею такого министерства, которое, по их словам, сможет обеспечить защиту прав квебекских женщин, а также обеспечить равенство женщин во всех областях жизни.

В Канаде такое министерство на федеральном уровне уже существует. Оно было создано в 2018 году правительством Либеральной партии Канады и отслеживает (или, по меньшей мере, должно отслеживать) положение женщин в том, что касается семейного насилия, секусальных преступлений и приставаний, гибели женщин в результате насилия, доступ к специфическим женским услугам в области медицины (например, в гинекологии) и многое другое.

Что касается Квебека, то хотя требования создания такого министерства слышны всё сильнее, существует и здоровый скептицизм. Как правящая партия, так и экономисты сомневаются в эффективности такого министерства, указывают на большие дополнительные затраты бюджета провинции в случае появления такого министерства. Многие указывают на то, что существующие государственные службы и существующие законы и так защищают женскую половину общества. Тем не менее, вопрос выдвигается на первый план, и по меньшей мере две партии (Квебекская и Солидарный Квебек) собираются ставить этот вопрос на голосование в Национальной Ассамблее (Парламенте).

В ближайшее время дискуссия по этому вопросу будет только усиливаться, так что, скорее всего, тема будет у всех на слуху.

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