Продукты, полезные и вредные для ваших суставов. Простейшие советы, которым легко следовать

Самые полезные и самые вредные продукты для ваших суставов.

Несколько дней назад мы рассказали о том, как можно отследить появление проблем в суставах и как можно бороться с надвигающейся болезнью : Как следить за ухудшением состояния ваших суставов

Среди способов, помогающих справиться с напастью, нельзя забывать и о правильном питании – правильный выбор продуктов крайне важен. Вот несколько простейших советов в отношении выбора продуктов питания, которые помогут суставам оставаться здоровыми долгое время:

В первую очередь, ешьте как можно больше фруктов и овощей. Неожиданный совет, не правда ли? Но в любом случае этот совет правильный. Лучше всего потреблять красные фрукты и овощи, капусту всех видов (от белокочанной до цветной и брокколи), сладкие перцы (ещё раз упомянем, что красные перцы – самые лучшие). Желательно есть свежие фрукты и овощи, но можно и варёные, если сварены только что. Жареные и тушёные далеко не столь полезны. Можно есть и овощи-фрукты, которые были заморожены или высушены (сухофрукты), они менее полезны, но и не приносят вреда суставам. Ешьте много рыбы. От лосося до сардин.Как морской, так и речной. Рыба богата жирами Омега-3 и антивосполительными элементами, что крайне полезно для суставов. Старайтесь заменять сахар мёдом или фруктовыми сиропами, но чем меньше глюкозы, тем лучше. Используйте растительное масло (оливковое, кокосовое, ореховое, но не подсолнечное, о котором речь ниже). А вот сливочного масла следует по возможности избегать. Ряд трав и приправ обладают полезными для суставов свойствами – в первую очередь куркума и петрушка.

А вот каких продуктов следует избегать:

Красное мясо. Не то, чтоб оно всегда было вредно. Возможно, слова “следует избегать” слишком сильны. Но потреблять его стоит в небольших количествах и редко. Что касается белого мяса (курятина, индюшка), то его тоже рекомендуется потреблять не слишком часто, а, скорее, редко. Колбасы, сыры. Жареная еда – в ней полно вредных жиров. Некоторые виды растительных масел – подсолнечное, соевое, арахисовое – в них много жиров Омега-6, которые приводят к затвердеванию костей и суставов. Белая мука, белый хлеб – в этих продуктах много сахара (глюкозы).

И ещё один совет: пейте много жидкости, не менее полутора литров в день.