Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Какие продукты полезны, а какие вредны для суставом
articulations
Правильное питание поможет вашим суставам.

Какие продукты полезны, а какие вредны для суставом

Megan Jorgensen Окт 20, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 94 Просмотров

Продукты, полезные и вредные для ваших суставов. Простейшие советы, которым легко следовать

Самые полезные и самые вредные продукты для ваших суставов.

Несколько дней назад мы рассказали о том, как можно отследить появление проблем в суставах и как можно бороться с надвигающейся болезнью : Как следить за ухудшением состояния ваших суставов

Среди способов, помогающих справиться с напастью, нельзя забывать и о правильном питании – правильный выбор продуктов крайне важен. Вот несколько простейших советов в отношении выбора продуктов питания, которые помогут суставам оставаться здоровыми долгое время:

  1. В первую очередь, ешьте как можно больше фруктов и овощей. Неожиданный совет, не правда ли? Но в любом случае этот совет правильный. Лучше всего потреблять красные фрукты и овощи, капусту всех видов (от белокочанной до цветной и брокколи), сладкие перцы (ещё раз упомянем, что красные перцы – самые лучшие). Желательно есть свежие фрукты и овощи, но можно и варёные, если сварены только что. Жареные и тушёные далеко не столь полезны. Можно есть и овощи-фрукты, которые были заморожены или высушены (сухофрукты), они менее полезны, но и не приносят вреда суставам.
  2. Ешьте много рыбы. От лосося до сардин.Как морской, так и речной. Рыба богата жирами Омега-3 и антивосполительными элементами, что крайне полезно для суставов.
  3. Старайтесь заменять сахар мёдом или фруктовыми сиропами, но чем меньше глюкозы, тем лучше.
  4. Используйте растительное масло (оливковое, кокосовое, ореховое, но не подсолнечное, о котором речь ниже). А вот сливочного масла следует по возможности избегать.
  5. Ряд трав и приправ обладают полезными для суставов свойствами – в первую очередь куркума и петрушка.

А вот каких продуктов следует избегать:

  1. Красное мясо. Не то, чтоб оно всегда было вредно. Возможно, слова “следует избегать” слишком сильны. Но потреблять его стоит в небольших количествах и редко.
  2. Что касается белого мяса (курятина, индюшка), то его тоже рекомендуется потреблять не слишком часто, а, скорее, редко.
  3. Колбасы, сыры.
  4. Жареная еда – в ней полно вредных жиров.
  5. Некоторые виды растительных масел – подсолнечное, соевое, арахисовое – в них много жиров Омега-6, которые приводят к затвердеванию костей и суставов.
  6. Белая мука, белый хлеб – в этих продуктах много сахара (глюкозы).

И ещё один совет: пейте много жидкости, не менее полутора литров в день.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal