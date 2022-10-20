Нейробиологи Онтарио: COVID-19 привел к долгосрочным когнитивным нарушениям

Заболевание COVID-19 влечет за собой краткосрочные и долгосрочные когнитивные нарушения, к таким выводам пришли нейробиологи университета Западного Онтарио

Заболевание COVID-19 влечет за собой краткосрочные и долгосрочные когнитивные нарушения, к таким выводам пришли нейробиологи университета Западного Онтарио, 18 октября сообщает портал MedicalXpress.

В исследование приняли участие 478 добровольцев, чей средний возраст составил 42,6 года. В ходе опроса участники сообщали о положительном тесте на заражение коронавирусом, а также через три месяца проходили тесты для выявления неврологических симптомов. Выяснилось, что тяжесть заболевания напрямую влияла на выраженность когнитивных нарушений.

Так, у обследуемых ухудшались выполнение когнитивных задач на скорость обработки информации, вербальный интеллект, рассуждение и кратковременная память. Вместе с этим на прежнем уровне сохранялась зрительно-пространственная кратковременная память, что говорит о повреждении специфичных доменов, отвечающих за конкретные когнитивные функции.

Также у участников обследования наблюдались депрессии и тревожность, впрочем эти симптомы могли быть вызваны самой пандемией. При этом отмечается, что быстрое восстановление физического здоровью коррелировало с лучшими вербальными общекогнитивными способностями.