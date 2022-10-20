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Новости Экономике Канады предрекли тяжелый период

Экономике Канады предрекли тяжелый период

Виктория Христова Окт 20, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Экономика Комментарии к записи Экономике Канады предрекли тяжелый период отключены 47 Просмотров

Министр признала, что в скором времени канадское правительство не сможет компенсировать каждому гражданину страны траты, вызванные инфляцией. 

Тяжелые времена для канадской экономики спрогнозировала министр финансов страны Христя Фриланд 19 октября. Это заявление было сделано во время визита Фриланд в город Виндзор, транслируемого телеканалом CBC.

По мнению министра, экономику Канады ждет замедление из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта.

«Наша экономика замедлится, у некоторых людей вырастут ставки по ипотечным кредитам, бизнес больше не будет процветать и наш уровень безработицы больше не будет на рекордно низком уровне. Так будет в Канаде, так будет в США, так будет в больших и малых экономиках по всему миру», — заявила глава минфина.

Министр признала, что в скором времени канадское правительство не сможет компенсировать каждому гражданину страны траты, вызванные инфляцией.

 

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