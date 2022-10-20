В Оттавском университете заявили, что таяние арктических ледников может вызвать пандемию

Исследователи Арктики обнаружили опасные вирусы в таящих ледниках, сообщают канадские ученые

Исследователи Арктики обнаружили опасные вирусы в таящих ледниках, сообщают канадские ученые, работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Ученые указывают на то, что в пресноводных льдах могут сохраниться бактерии и вирусы, с которыми человек ранее не сталкивался. Глобальное потепление приведет к тому, что запертые в мерзлоте неизвестные вирусы вызовут новую пандемию.

Такие результаты ученые вынесли из исследования озерных отложений близ озера Хейзен, это крупнейшее пресноводное озеро за Полярным кругом. В оттаявших льдах обнаружили неизвестные микроорганизмы. Исследователи решили секвенировать ДНК обнаруженных организмов.

Результаты показали, что возрожденные микроорганизмы похожи на уже известные науке вирусы, но имеют другие мутации. Человек и животные могут ими заразиться. Риск распространения на новых хозяев гораздо выше в местах скопления талых вод.

Ученые планируют продолжить исследования и разобраться, на сколько опасны оттаявшие вирусы для современных людей и животных.

Этому же вторит и Guardian: Генетический анализ почвы и озерных отложений крупнейшего в мире канадского высокогорного арктического пресноводного озера Хейзен предполагает, что риск распространения вируса — когда он впервые заражает нового хозяина — может быть выше вблизи тающих ледников.

Полученные данные подразумевают, что по мере повышения глобальной температуры из-за изменения климата становится все более вероятным, что вирусы и бактерии, запертые в ледниках и вечной мерзлоте, могут пробудиться и заразить представителей местной дикой природы, особенно по мере того, как их ареал также смещается ближе к полюсам.

Например, в 2016 году вспышка сибирской язвы на севере Сибири, в результате которой погиб ребенок и заразились по меньшей мере еще семь человек, была вызвана сильной жарой, которая растопила вечную мерзлоту и обнажила зараженную тушу северного оленя. До этого последняя вспышка в регионе была в 1941 году.

Чтобы лучше понять риск, который представляют замороженные вирусы, Стефан Арис-Бросу и ее коллеги из Оттавского университета в Канаде собрали образцы почвы и донных отложений из озера Хейзен, расположенного недалеко от того места, куда стекало небольшое, среднее и большое количество талой воды с местных ледников.