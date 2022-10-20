Как рецессия может повлиять на вашу работу, недвижимость и расходы

Многие экономисты говорят, что в 2023 году ожидается умеренная рецессия. Хотя многие канадцы помнят, как пережили одну или две рецессии, для миллионов других это будет первый серьезный спад в их взрослой жизни.

Многие экономисты говорят, что в 2023 году ожидается умеренная рецессия. Хотя многие канадцы помнят, как пережили одну или две рецессии, для миллионов других это будет первый серьезный спад в их взрослой жизни. Некоторым из них за 20, возможно, они подумывают о покупке дома или уже являются домовладельцами. Слово “рецессия”, вероятно, вызывает в памяти потрясения 2008-09 годов, когда глобальный финансовый кризис вызвал семимесячную рецессию в Канаде и длительное восстановление, а не кратковременный спад с первых дней пандемии. Рецессия обычно определяется двумя последовательными кварталами отрицательного роста ВВП. Эксперты говорят, что умеренная рецессия является наиболее вероятным сценарием на 2023 год, хотя о более типичной рецессии не может быть и речи. Нет двух одинаковых экономических спадов. Вот как это может повлиять на вас.

Обычно центральные банки снижают процентные ставки во время рецессий, но это вряд ли произойдет в 2023 году, сказал экономист BMO Сал Гуатьери. Банк Канады ясно дал понять, что он будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока не сможет обуздать инфляцию, которая остается значительно выше целевого показателя банка в два процента. Таким образом, хотя цены на жилье, вероятно, продолжат падать, поскольку рецессия еще больше усугубит понижательное давление на рынок, стоимость заимствований не снизится вместе с ними, сказал Гуатьери. По словам Дэвида Макдональда, старшего экономиста Канадского центра политических альтернатив, любой, кто собирается продлить свою ипотеку в течение следующего года или более, столкнется с серьезным увеличением ежемесячных платежей.

По словам Лори Кэмпбелл, директора отдела финансового благополучия клиентов Bromwich+Smith, некоторые люди могут решить воздержаться от покупки в первый раз. “Это подталкивает больше людей на рынок аренды”, – сказала она, оказывая повышательное давление на цены на аренду. Хотя арендная плата взлетела до небес в 2022 году, рецессии обычно наносят больший ущерб домовладельцам, чем арендаторам, сказал Гуатьери, прогнозируя, что давление на цены на аренду спадет в 2023 году. “Условия в течение следующих шести-девяти месяцев благоприятствуют арендаторам, потому что экономическая слабость не только замедлит темпы повышения арендной платы, но, в конечном счете, еще больше снизив цены на жилье, это позволит арендаторам выйти на рынок жилья”.

По словам Макдональда, в этом году сотрудники оказались в хорошей переговорной позиции. По данным Статистического управления Канады, во втором квартале 2022 года было открыто более миллиона вакансий, что примерно на 732 000 больше, чем годом ранее, и почти в два раза больше, чем до пандемии. Но это может измениться. В условиях умеренной рецессии массовые увольнения маловероятны, и большая часть сокращения будет связана с вакансиями, сказал Гуатьери. Однако, по его словам, если экономика перейдет в более традиционную рецессию, число увольнений возрастет более значительно. В любом случае рабочие потеряют ту переговорную силу, которую они недавно приобрели, сказал Макдональд. “Это то, что вы могли бы увидеть на гораздо более слабом рынке труда, где баланс сил смещается в сторону работодателя”.

Но приближаясь к рецессии, “люди будут больше беспокоиться о сохранении своей работы”, – сказала она. По словам Макдональда, новые выпускники могут ощутить последствия рецессии на рынке труда в долгосрочной перспективе. По словам Кэмпбелла, предметы первой необходимости – это первое, что уходит из бюджетов домашних хозяйств, когда наступают трудные экономические времена, — еда в ресторане, фильмы, ежедневный кофе или дорогостоящий отпуск. Однако, по ее словам, не у каждой семьи есть место для сокращения в первую очередь. Некоторые люди могут быть вынуждены срезать углы в продуктовом магазине или принимать трудные решения в отношении других необходимых расходов, таких как жилье.

По словам Гуатьери, владельцев малого бизнеса ожидает еще один трудный период после выхода из пандемии, и некоторые из них могут не пережить период роста издержек и осторожных потребительских расходов. По словам Макдональда, по мере сокращения дискреционных расходов на такие вещи, как еда и развлечения, работники в этих секторах могут столкнуться с сокращением рабочего времени. Как это часто бывает, работники с неустойчивым положением и низким доходом могут первыми ощутить на себе последствия экономического спада, отчасти из-за его воздействия на эти секторы. “Люди, которые работают в этих областях, подвергаются большему риску”, – сказал он.

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