Старый канадский магазин собрал предоплаты с клиентов и … закрылся

Магазин тоже не е пережил ковид?

У жителей Онтарио Ванессы и Дэвида Корреа вот-вот должна родиться первая дочь. Ещё месяц назад они должны были получить давно заказанную детскую мебель, однако магазин просто закрылся! Семья потратила почти 2000 долларов на кроватку, комод и защитные ворота для малышей.

Супруги Корреа сказали, что они заказали товары в The Baby’s Room. Это известная в Онтарио сеть с тремя магазинами в Ньюмаркете, Пикеринге и Китченере. Однако все три оказались закрыты, а пара не смогла связаться с владельцами Саймоном и Питером Ландсманами.

Ещё совсем недавно веб-сайт компании гласил, что The Baby’s Room работает более 35 лет, “поставляя качественную мебель для детских комнат среднего и высокого класса, включая кроватки, комоды, планеры, коляски, автокресла и многое другое для растущих семей Онтарио”. Однако сейчас даже их веб-сайт не работает.

Наши герои заказали мебель ещё в мае, и был оговорен срок доставки от 16 до 18 недель. В сентябре магазин связался с ними и проинформировал, что “кроватка и комод покинут производство к середине сентября и будут готовы к середине октября”.

Однако когда подошло время, звонки в магазин оказались без ответа. Тогда пара решила явиться в магазин лично.

Там они обнаружили только группу грузчиков, которые вывозили остатки товара из магазина.

Фактический арендодатель помещения одного из магазинов Венди Берридж, старший менеджер по недвижимости в Tricap Properties, заявил, что его организация “не знала заранее, что они будут закрывать эти магазины. Он не связывались с владельцами в последнее время, ни до, ни после закрытия магазинов”.

Более того – с магазинами не смог связаться даже производитель мебели Natart, у которого магазин заказывает товары.

Однако фабрика продолжает производить заказанную мебель.

Natart советует клиентам “связаться с компаниями-эмитентами кредитных карт, чтобы объяснить ситуацию, а затем повторно разместить заказ в другом магазине, в который Natart поставляет товары”.

Но пока производитель так или иначе ищет способы выдать ранее заказанную мебель заказчикам, родителям, таким как пара Корреа, нужно обставлять комнаты для своих детей.

В конечном итоге Корреа потратили более 4000 долларов, купив необходимую мебель в другом магазине.

Отец семейства уверен, что они переживут эту потерю, однако говорит: “это были бы отличные деньги, которые мы могли бы потратить на другие вещи, может быть, на книжную полку или, может быть, на детскую одежду”.

Однако наши герои сказали, что хотят убедиться, что другие клиенты знают, что упомянутый магазин мебели закрыт, чтобы у них было время собраться и избежать покупок в последнюю минуту.