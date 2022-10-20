Сколько врачей Квебека зарабатывают больше миллиона долларов в год?

Покажите эту статью своим детям. Пусть выбирают правильные профессии.

Ухаживать за больными выгодно, но только если вы врач. Согласно новым данным Управления медицинского страхования Квебека(RAMQ), сотни врачей провинции заработали в прошлом году более миллиона долларов . Отдельные счастливчики даже получили более 2 миллионов долларов.

RAMQ приоткрыло завесу тайны и перечислили врачей, чья общая компенсация, включая заработную плату, бонусы и другие неопределенные “пакеты”, превысила 1 миллион долларов в 2021 году. Всего в списке 294 человека, в том числе шестеро, чья компенсация превысила 2 миллиона долларов.

Имена конкретных врачей не называются, однако известна специализация их деятельности.

Итак, больше всего миллионеров среди диагностических радиологов (88) и офтальмологов (81). Отдельно отметим, ято четверо из шести “двухмиллионников” также работают по этим специализациям.

Также свой честный миллион получили 34 кардиолога, 22 врача общей практики, 10 специалистов общей хирургии, 9 психиатров, 6 работников внутренней медицины, по 5 анестезиологов, ортопедов-хирургов, оториноларингологов и шейно-лицевых хирургов. Кроме того в список попали по трое сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, патологов, пластических хирургов и радиоонкологов. Сюда же заносим по двое неврологов, нефрологов, педиатров, специалистов общественного здравоохранения и профилактической медицины, а также по одному аллергологу, гематологу, генетику, нейрохирургу, акушеру-гинекологу, пульмонологу и урологу.

Количество врачей-миллионеров в последние годы остаётся более-менее стабильным. В 2020 году насчитывалось 203 врача с общей компенсацией более 1 миллиона долларов. В 2019 году их было 278.

Покажите эту статью своим детям. Пусть выбирают правильные профессии.

Ухаживать за больными выгодно, но только если вы врач. Согласно новым данным Управления медицинского страхования Квебека(RAMQ), сотни врачей провинции заработали в прошлом году более миллиона долларов . Отдельные счастливчики даже получили более 2 миллионов долларов.

RAMQ приоткрыло завесу тайны и перечислиловрачи, чья общая компенсация, включая заработную плату, бонусы и другие неопределенные “пакеты”, превысила 1 миллион долларов в 2021 году. Всего в списке 294 человека, в том числе шестеро, чья компенсация превысила 2 миллиона долларов.

Имена конкретных врачей не называются, однако известна специализация их деятельности.

Итак, больше всего миллионеров среди диагностических радиологов (88) и офтальмологов (81). Отдельно отметим, ято четверо из шести “двухмиллионников” также работают по этим специализациям.

Также свой честный миллион получили 34 кардиолога, 22 врача общей практики, 10 специалистов общей хирургии, 9 психиатров, 6 работников внутренней медицины, по 5 анестезиологов, ортопедов-хирургов, оториноларингологов и шейно-лицевых хирургов. Кроме того в список попали по трое сердечно-сосудистых и торакальных хирургов, патологов, пластических хирургов и радиоонкологов. Сюда же заносим по двое неврологов, нефрологов, педиатров, специалистов общественного здравоохранения и профилактической медицины, а также по одному аллергологу, гематологу, генетику, нейрохирургу, акушеру-гинекологу, пульмонологу и урологу.

Количество врачей-миллионеров в последние годы остаётся более-менее стабильным. В 2020 году насчитывалось 203 врача с общей компенсацией более 1 миллиона долларов. В 2019 году их было 278.