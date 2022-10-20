Монреаль получает новый телефонный код

Население города стремительно растет, как и стоимость жилья в нем.

Сначала был 514. Затем появился 438. Встречайте же нового члена этой компании. В субботу, 22 октября, монреальцы начнут получать новый телефонный код: 263.

Новые телефонные коды городов вводятся Канадской комиссией по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC), когда их прогнозы показывают, что в текущих кодах городов закончатся номера. Естественно, это не редкость в растущем мегаполисе.

Вас не коснутся изменения, если у вас уже есть номер телефона 514 или 438. Но если вы будете покупать новый номер телефона в Монреале после 22 октября, вы можете получить номер на 263, а не на 514.

Культовый код Монреаля – 514 – был введен в 1947 году. Менее “модный” 438 был введен в 2006 году.

Согласно CRTC, добавление новых телефонных кодов в одном и то же городе называется “наложением”. Это позволяет повторно использовать одни и те же семизначные телефонные номера с новыми кодами.