В Монреале создана и уже успешно действует Ассоциация монреальских квартиросьёмщиков (SALM)

Если у вас конфликт с хозяином жилья, возможно, вам сможет помочь новая ассоциация квартиросьёмщиков.

Пока мало кто знает, что уже более года в Монреале существует так называемый Автономный Профсоюз квартиросъёмщиков Монреаля (Syndicat Autonome des Locataires de Montréal – SALM), Эта ассоциация (или профсоюз) была создана более года назад добровольцами, которым надоело самостоятельно защищать свои права в отношениях с владельцами жилых помещений. По мнению организаторов ассоциации, если квартиросьёмщики обьединятся, им будет гораздо легче настаивать на выполнении хозяевами квартир своих обязательств — делать ремонт, чинить проводку, поддерживать чистоту в общественных местах, чинить окна и двери, устраняя сквозняки, чинить ступени лестниц, убирать прилегающую к дому площадь и так далее.

Хотя квебекские законы регулируют отношения между сторонами весьма строго, но, по мнению организатороа ассоциации, часто обычный жилец не в состоянии найти способ повлиять на хозяина и не знает, как дейстовавать, а вот совместные действия всегда приведут к желаемому результату, тем более, что сроки рассмотрения жалоб в суде по этим вопросам сегодня, из-за пандемии, затягиваются на долгие месяцы.

Идея создания такой ассоциация пришла в голову нескольким студентам юридического факультета Монреальского университета. Студенты не собираются пока вносить предложения об изменении законов, но готовы разъяснять права и обязанности квартиросьёмщиков, помогать им грамотно составить письменное обращение к хозяину жилища с формулировкой определенного требования, помочь в подаче заявления в суд по жилищным вопросам и в других вопросах. Услуги ассоциации бесплатны, потому что целью её является взаимопомощь и взаимоподдержка. Более того, организаторы ассоциации напоминают, что хотя квартиросьёмщик обязан вовремя вносить квартплату, даже если у него возникает конфликт с хозяином жилого помещения (а уж суд может принять решение о частичном или полном возврате выплаченных сумм если будет доказно, что квартиросьёмщик был вынужден потратить собственные средства на ремонт, когда его законные требования остались без ответа), но если квартиросьёмщик будет членом «профсоюза квартиросьёмщиков», то согласно статусу такой ассоциации, жильцы имеют право объявить забастовку, в рамках которой они могут отказаться платить кварплату уже не как отдельные лица, а как члены юридического лица с правом на подобные действия.

Пока сложно сказать, станет ли организация реальным и серьёзным инструментом, хотя она уже помогла десяткам человек. Но вас могут заинтересовать её услуги. Если хотите узнать об ассоциации больше и стать её членом, посетите её вебсайт (простенький и бесплатный, но это как раз понятно, люди делом заняты):

Адрес сайта SALM: syndicatlocatairesmtl.wordpress.com