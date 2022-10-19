Вслед за Квебекской Партией, партия Солидарный Квебек тоже отказывается приносить присягу верности Королю

Уже две партии отказываются принести присягу верности королю Канады.

По Закону, все депутаты Национальной Ассамблеи (Парламента Квебека) при вступлении на должность должны принести присягу верности монарху Канады. Только после этого действия депутат получает все права и обязанности представителя законодательной власти Квебека. За всю историю Квебека до этих дней, ни разу провинция не сталкивалась с ситуацией, когда какая-либо партия отказалась присягу принести. Но после выборов 3 октября вот уже две партии громогласно отказались это сделать. Речь о Квебекской партии и о партии Солидарный Квебек, которая объявила о своём решении в среду, 19 октября.

Ещё в предыдущий день Франсуа Лего, премьер-министр Квебека, заявил, что отказ от принесения присяги не позволит депутату приступить к исполнению своих обязанностей. Вне зависимости от взглядов и убеждений, существует реальность, а именно тот факт, что официальным главой Канады и Квебека является король. Квебек – часть Канады, часть монархии, посему его законодательный орган не может отказываться от принятых процедур.

Но Солидарный Квебек отказался прислушаться к увещеваниям премьера, лидер партии Габриель Надо заявил, что депутаты партии не собираются приносить присягу. Таким образом, из 125 депутатов, уже 14 человек отказались от клятвы верности монарху. Партия заявила, что она принесёт присягу верности народу Квебека, но упоминание короля из текста будет исключено. Всего Солидарный Квебек представлен в Ассамблее одиннадцатью депутатами, тогда как у Квебекской партии три места.

Пока непонятно, как именно завершится кризис, но Национальная Ассамблея возобновит свою работу в новом составе в конце ноября, так что до этого дня ещё есть время поразмыслить и найти приемлемые решения.

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