Лидеру консервативной партии Квебека запрещено находиться в здании Национальной Ассамблеи Квебека

Лидер партии, получившей 14% голосов на выборах в Квебеке, не имеет права войти в здание Парламента.

Эрик Дюэм (Éric Duhaime) выразил сожаление в связи с тем, что его пропуск в здание Национальной Ассамблеи (Парламента) Квебека был аннулирован. Теперь, чтобы войти в здание лидеру квебекских консерваторов необходимо просить разрешение у депутатов других партий или же у министров – ведь партия Дюэма не получила ни одного депутатского места. И представителям Консервативной партии больше нельзя вообще проводить никаких мероприятий в здании Парламента.

Казалось бы, ничего особенного – мало ли, кто и почему проигрывает выборы. Только вот в этом случае за консерваторов проголосовали 530 тысяч избирателей, тогда как за кандидатов Либеральной партии проголосовали чуть больше 590 тысяч – цифры весьма сопоставимые. Но у Либералов – 21 место, а у Консерваторов – 0.

Иначе говоря, лидер партии, представляющей 14% избирателей, не имеет права войти в Парламент, тогда, как два десятка депутатов партии, представляющей 15%, гордо проходят сквозь все препоны охраны.

Эрик Дюэм намеревался провести в среду, 19 октября, пресс-конференцию в зале Парламента, но представители охранной службы уведомили его, что так как у партии нет депутатов, то лидер партии потерял право на проведение мероприятий в стенах Парламента. Так что пресс-конференция состоится вне здания.

В первый раз в истории Квебека партия, набравшая внушительное количество голосов, партия, за которую проголосовал один из каждых семи избирателей провинции, не только не получила представительство, но и не может даже подать голос в стенах Парламента.

По словам Дюэма, он понимает позицию Лего или лидера Либералов госпожи Англаде, которые против изменения избирательной системы. Этим партиям система выгодна, они будут отбиваться от реформ всеми силами, и с места их не сдвинуть.

Между тем, Квебекская партия поддержала позицию Дюэма (в кои веки Квебекская партия и Консерваторы пришли к единому мнению). Солидарный Квебек пока отказался высказаться по этому вопросу, сославшись на необходимость провести консультации внутри партии. Но ситуация действительно анекдотична. Или бы была анекдотичной, если бы не была столь грустной.