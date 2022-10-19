Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Канады Кто считается самым влиятельным Инстаграммером Канады?
Одно из невероятных фото Пола Никлена. Или вы думали увидеть тут Джастина Бибера?

Кто считается самым влиятельным Инстаграммером Канады?

Olga Fedak Окт 18, 2022 Новости Канады, Общество, Работа, Финансы, Это интересно Оставить комментарий 90 Просмотров

А вы помните, как канадские инфлюенсеры попали в ковидный скандал?

Для простых смертных Instagram — это инструмент, с помощью которого можно оставаться на связи, делиться воспоминаниями и заводить друзей. Но знаменитости и инфлюенсеры зарабатывают на жизнь, просто размещая спонсорский контент в своей тщательно подобранной ленте.

Кредитная компания NetCredit создала алгоритм для оценки самых высокооплачиваемых влиятельных лиц в мире Instagram из разных стран. Сначала был составлен список самых популярных звезд из каждой страны, а затем использованы данные из Hopper, платформы планирования Instagram, чтобы оценить “плату за рекламу” для знаменитостей каждой страны.

Как оказалось, в Канаде больше всего в Инстаграмме зарабатывает – та-да – Джастин Бибер! Или вы забыли, что он канадец?

В 2021 году за 13 постов он “поднял” 4,43 миллиона долларов США.

Вторым по крутости инстаграмером в Канаде является фотограф дикой природы Пол Никлен. В 2021 году он заработал в приложении 2,3 миллиона американских долларов.

Однако и Бибер, и Никлен – ещё детишки по сравнению с “акулами” Инстаграмма.

Больше всего с помощью этой соцсети в 2021 году заработали двое футболистов.

Криштиану Роналду, родом из Португалии, в 2021 году заработал 85,2 миллиона долларов США только на рекламе, спонсируемой Instagram. Вторым по величине заработком может похвастаться аргентинец Лионель Месси, заработавший на площадке 71,96 миллиона долларов США.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal