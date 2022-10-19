Кто считается самым влиятельным Инстаграммером Канады?

А вы помните, как канадские инфлюенсеры попали в ковидный скандал?

Для простых смертных Instagram — это инструмент, с помощью которого можно оставаться на связи, делиться воспоминаниями и заводить друзей. Но знаменитости и инфлюенсеры зарабатывают на жизнь, просто размещая спонсорский контент в своей тщательно подобранной ленте.

Кредитная компания NetCredit создала алгоритм для оценки самых высокооплачиваемых влиятельных лиц в мире Instagram из разных стран. Сначала был составлен список самых популярных звезд из каждой страны, а затем использованы данные из Hopper, платформы планирования Instagram, чтобы оценить “плату за рекламу” для знаменитостей каждой страны.

Как оказалось, в Канаде больше всего в Инстаграмме зарабатывает – та-да – Джастин Бибер! Или вы забыли, что он канадец?

В 2021 году за 13 постов он “поднял” 4,43 миллиона долларов США.

Вторым по крутости инстаграмером в Канаде является фотограф дикой природы Пол Никлен. В 2021 году он заработал в приложении 2,3 миллиона американских долларов.

Однако и Бибер, и Никлен – ещё детишки по сравнению с “акулами” Инстаграмма.

Больше всего с помощью этой соцсети в 2021 году заработали двое футболистов.

Криштиану Роналду, родом из Португалии, в 2021 году заработал 85,2 миллиона долларов США только на рекламе, спонсируемой Instagram. Вторым по величине заработком может похвастаться аргентинец Лионель Месси, заработавший на площадке 71,96 миллиона долларов США.