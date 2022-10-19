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Общество Дети, семья Маленького канадца по ошибке посадили в школьный автобус и высадили далеко от дома

Маленького канадца по ошибке посадили в школьный автобус и высадили далеко от дома

Olga Fedak Окт 18, 2022 Дети, семья, Новости Канады, Образование, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 70 Просмотров

Это далеко не первый случай, когда дети теряются в школьных автобусах.

Женщина из Манитобы жалуется, что ее семилетнего сына посадили в школьный автобус и высадили вдали от дома, несмотря на то, что он даже не ездит на учебу на автобусе.

Дело тянется с 7 октября, когда ученика 2 класса Тайсона Хардена отправили на автобусе и высадили в сельской местности, хотя его мать каждый день забирает его из школы.

Мать рассказывает, что ее мальчик не вышел из школы, и она начала спрашивать у персонала, где он. Они выяснили, что замещающий учитель посадил ребенка в автобус.

После ряда телефонных звонков оказалось, что Тайсона высадили на сельской улице, обычной остановке на маршруте. Более того, в тот день за рулём сидел водитель автобуса, который также был на замене в тот день.

В это время мама мальчика ездила по округе в поисках своего сына. Ей позвонили школы и сообщили, на какой остановке ученик вышел из автобуса.

“Я думала: он забрел в лес, у него где-то припадок, он заблудился”. Я не знала, увижу ли я его снова. Я не могла дышать. У меня была паническая атака”, – вспоминает женщина.

Она добавила, что у Тайсона несколько проблем со здоровьем, в том числе эпилепсия и СДВГ.

В результате оказалось, что мальчика высадили в 15 минутах от школы. Он был один на улице в течение часа. Мать говорит, что он пытался сам найти дорогу домой пешком.

“Он рассказала, что помнит темноту и как у него кружилась голова, хотя все это происходило в светлое время суток. Очень похоже на то, что у него в это время случился припадок. Это очень опасно”, – с ужасом рассказывает мать.

Школьное управление Ганновера признало, что инцидент вызвал стресс и беспокойство у ученика и его семьи.

“Инцидент находится на рассмотрении отдела, и будут приняты меры предосторожности для обеспечения соблюдения дополнительных мер безопасности во избежание подобных ситуаций”, — говорится в их заявлении.

“Я чувствую, что этого не должно было случиться. Я чувствую, что они должны были прислушаться к моему сыну, когда он сказал, что не едет на автобусе. Водитель автобуса должен был убедиться, что он не вышел на неправильной остановке и сколько детей сошло на правильной остановке, особенно если вы не знаете детей и являетесь подменным водителем автобуса”, — рассуждает мама мальчика.

Она добавила, что ее сын боялся идти в школу на следующий день, но после разговора с директором ему стало немного лучше.

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