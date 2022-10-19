Маленького канадца по ошибке посадили в школьный автобус и высадили далеко от дома

Это далеко не первый случай, когда дети теряются в школьных автобусах.

Женщина из Манитобы жалуется, что ее семилетнего сына посадили в школьный автобус и высадили вдали от дома, несмотря на то, что он даже не ездит на учебу на автобусе.

Дело тянется с 7 октября, когда ученика 2 класса Тайсона Хардена отправили на автобусе и высадили в сельской местности, хотя его мать каждый день забирает его из школы.

Мать рассказывает, что ее мальчик не вышел из школы, и она начала спрашивать у персонала, где он. Они выяснили, что замещающий учитель посадил ребенка в автобус.

После ряда телефонных звонков оказалось, что Тайсона высадили на сельской улице, обычной остановке на маршруте. Более того, в тот день за рулём сидел водитель автобуса, который также был на замене в тот день.

В это время мама мальчика ездила по округе в поисках своего сына. Ей позвонили школы и сообщили, на какой остановке ученик вышел из автобуса.

“Я думала: он забрел в лес, у него где-то припадок, он заблудился”. Я не знала, увижу ли я его снова. Я не могла дышать. У меня была паническая атака”, – вспоминает женщина.

Она добавила, что у Тайсона несколько проблем со здоровьем, в том числе эпилепсия и СДВГ.

В результате оказалось, что мальчика высадили в 15 минутах от школы. Он был один на улице в течение часа. Мать говорит, что он пытался сам найти дорогу домой пешком.

“Он рассказала, что помнит темноту и как у него кружилась голова, хотя все это происходило в светлое время суток. Очень похоже на то, что у него в это время случился припадок. Это очень опасно”, – с ужасом рассказывает мать.

Школьное управление Ганновера признало, что инцидент вызвал стресс и беспокойство у ученика и его семьи.

“Инцидент находится на рассмотрении отдела, и будут приняты меры предосторожности для обеспечения соблюдения дополнительных мер безопасности во избежание подобных ситуаций”, — говорится в их заявлении.

“Я чувствую, что этого не должно было случиться. Я чувствую, что они должны были прислушаться к моему сыну, когда он сказал, что не едет на автобусе. Водитель автобуса должен был убедиться, что он не вышел на неправильной остановке и сколько детей сошло на правильной остановке, особенно если вы не знаете детей и являетесь подменным водителем автобуса”, — рассуждает мама мальчика.

Она добавила, что ее сын боялся идти в школу на следующий день, но после разговора с директором ему стало немного лучше.